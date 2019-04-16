Конфликт обострился: в рамках судебного разбирательства Apple требует от Qualcomm до 30 млрд долларов

Похоже, судебное разбирательство между Qualcomm и Apple может стать гораздо серьёзнее, чем казалось ранее. Сегодня стороны впервые встретились в суде, благодаря чему стало известно, что Apple с партнёрами требуют от Qualcomm компенсацию в размере до 30 млрд долларов!

На этом фоне суммы, фигурировавшие в споре Apple с Samsung, кажутся совсем детскими.

Qualcomm со своей стороны, во-первых, отрицает обвинения Apple, а во-вторых, требует от оппонента не менее 7 млрд долларов в виде обратных платежей в дополнение к компенсации миллиардных убытков.

Судебное разбирательство будет длиться четыре недели, но мы то прекрасно знаем, что одним заходом дело не ограничится. Упомянутый конфликт Apple и Samsung длился около семи лет.