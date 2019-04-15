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Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
11:55 15.04.2019 |
О сервисе Apple Arcade после его анонса говорили меньше, чем о других новых продуктах купертинцев. Но для немалой части аудитории именно он будет самым интересным из трёх, особенно, учитывая, что он, в отличие от TV+ и News+, будет доступен в более чем 150 странах.
Напомним, сервис Apple Arcade за ежемесячную плату (сумма пока не названа) будет предоставлять доступ к более чем сотне уникальных игр, которые более нигде доступны не будут.
Как сообщает источник, на разработку игр для этого сервиса компания сейчас тратит огромные средства. Если точнее, примерно по несколько миллионов долларов на каждую игру, то есть вряд ли стоит сомневаться в качестве грядущих проектов.
К слову, источник утверждает, что игры Apple Arcade всё же будут доступны за пределами сервиса. В частности, на консолях Sony, Microsoft и Nintendo, но не на устройствах с Android. Но это немного странно, так что лучше дождаться официальных данных на этот счёт.
Сервис Apple Arcade запустят осенью, но пока нет точной даты. Вероятнее всего, дополнительный анонс совместят с анонсом новых смартфонов, а доступ к сервису появится вместе со стартом продаж этих самых смартфонов. Предположительно, стоить доступ к Apple Arcade будет 10 долларов в месяц.
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