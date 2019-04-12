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Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
08:08 12.04.2019 |
Первый в мире луноход, запущенный на частные деньги, совершил жесткую посадку на Луне из-за неполадок с основным двигателем.
Первый израильский луноход "Берешит" был запущен 22 февраля. Это самый маленький луноход из всех, когда-либо садившихся на Луну: по размеру он чуть больше стиральной машины - 1,5 м в диаметре и весом 600 килограммов. На его борту была копия Торы.
Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал крушение лунохода, пообещав, что страна снова попытается отправить аппарат на Луну через несколько лет.
"Если в первый раз не получилось - пробуйте еще", - сказал премьер, наблюдавший за крушением в прямом эфире из центра управления.
Бюджет разработки лунного аппарата составил 100 млн долларов - это значительно меньше, чем у других миссий.
Проект разработал некоммерческий стартап SpaceIL при поддержке специалистов "Аэрокосмической промышленности Израиля" (IAI). Профинансировали работу частные инвесторы.
"Берешит" летел к Луне несколько недель. Как правило, полет до Луны занимает гораздо меньше времени.
Однако израильский аппарат сделал своего рода крюк: он стартовал с ракеты-носителя Falcon 9 вместе еще с двумя кораблями. После этого его орбита постоянно расширялась до тех пор, пока зонд не попал в гравитационное поле Луны. Таким образом удалось существенно сэкономить на запуске.
"Космическая программа" Израиля
У лунохода была историческая миссия: он должен был оставить на Луне "капсулу для потомков" - три диска с записями израильских песен, рисунками израильских детей и фотографиями израильских ландшафтов.
При этом SpaceIL - не единственный проект, который должен был "нанести Израиль на космическую карту мира". Еще в 2015 году в Иерусалиме прошел Международный конгресс астронавтов, где израильские ученые договорились сотрудничать с НАСА в подготовке ближайшей миссии к Марсу и других программах исследования космоса.
С тех пор Израиль подписал договоры о космическом сотрудничестве еще с несколькими странами.
Французскому космическому агентству израильтяне помогают разрабатывать новый спутник, который сможет лучше переносить экстремальные условия за пределами земной орбиты. Израильско-итальянская миссия "Шалом" работает над созданием орбитального аппарата, способного делать фотографии Земли беспрецедентно высокого разрешения. Совместно с британскими учеными израильтяне разрабатывают космический дрон, который сможет стыковаться с различными искусственными спутниками.
А весной 2018 года на юге страны, в пустыне Негев, был запущен D-Mars Project. Огромный кратер Рамон, напоминающий марсианские ландшафты сразу по нескольким характеристикам, используется для отработки полетов на Красную планету.
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