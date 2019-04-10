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Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
18:45 10.04.2019 |
Сегодня компания Samsung, как и обещала, представила смартфон Galaxy A80, который на какое-то время возглавит серию. Модель получилась по-настоящему инновационной, особенно если смотреть на то, как в ней устроена камера.
Во-первых, она состоит из трех модулей. Первый имеет разрешение 48 Мп - впервые в смартфонах Galaxy A используется датчик столь высокого разрешения. Он соединен со светосильным объективом с диафрагмой F/2,0. Второй модуль представлен датчиком изображения разрешением 8 Мп и сверхширокоугольным объективом с углом поля зрения 123°. Третий модуль - это времяпролетная камера 3D ToF.
Конструкция камеры такова, что она же используется и как фронтальная - для этого выдвижной модуль поднимается, а сам блок с объективами и датчиками переворачивается на 180°. Интересно посмотреть, как поведет себя камера в испытаниях DxOMark, но за счет такого исполнения как минимум в тесте фронтальной камеры она может занять лидирующие позиции.
Так как инженеры избавились от необходимости каким-то образом интегрировать фронтальную камеру в экран, то почти всю площадь фронтальной панели смартфона занимает экран - панель Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев тоже встроен в экран.
Особенность конструкции корпуса аппарата - металлическая рамка и стекло, загнутое на нее с двух сторон. Samsung Galaxy A80 стал первым смартфоном на базе анонсированной сегодня 8-нанометровой однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 730. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, объем встроенной флэш-памяти - 128 ГБ. Возможности расширения памяти в этой модели не предусмотрено.
Габариты модели - 165,2 x 76,5 x 9,3 мм. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3700 мА·ч, причем она поддерживает быструю зарядку от блока питания мощностью 25 Вт, хотя беспроводную зарядку эта модель не поддерживает.
Стандартного разъема для наушников в Galaxy A80 нет, но есть порт USB-C. В качестве ОС выступила Android 9.0 Pie, само собой, с интерфейсом One UI.
Galaxy A80 будет предложен в трех цветах. Цена уже известна (650 евро), но вот продажи стартуют только через полтора месяца - 29 мая.
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