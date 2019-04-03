5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

Конечно, в успехе проекта Google Stadia есть все причины сомневаться. Особенно учитывая то количество вопросов, которые остались без ответа после анонса облачного игрового сервиса.

Не прояснилась ситуация и поныне, а потому можно только строить догадки о том, насколько опыт пользования будет соответствовать заявленному. Все же Майкл Уэйд, профессор кафедры инноваций и стратегий IMD (Швейцария), оптимистично привел аргументы в защиту проекта и попытался объяснить, почему Stadia имеет все шансы стать "Netflix от мира гейминга".

Консоли - прошлое, стриминг - будущее

С момента как DVD с играми начали исчезать с полок магазинов, стало очевидно, что дни консолей сочтены. Зачем вам отдельное игровое устройство, когда уже есть мощные девайсы типа компьютеров, смартфонов, телевизоров по всему дому?

Уже сегодня гейминг - территория ПК (пример - Fortnite) и смартфонов (пример - CandyCrush), а не на игровых приставках.

Три крупнейших вендора - Sony, Microsoft и Nintendo - не спешат отказываться от консолей по понятным причинам. Во-первых, они зависят от дохода, получаемого от продажи проприетарного оборудования и игр. Во-вторых, они получают огромную выгоду, привязывая пользователей к своей платформе за счет эксклюзивных игр. В мире без консолей этот эффект будет сложнее воссоздать: привязка к платформе не будет иметь значение, ведь все игры доступны через браузер. У Google нет того "наследия", которое есть у игровых компаний, поэтому компании проще придумать кардинально иной подход к геймингу.

Геймеры уже используют YouTube

Google не нужно убеждать геймеров переходить на новую платформу по простой причине - они уже там. В настоящее время YouTube является доминирующей платформой для игроков по всему миру: 200 млн человек ежедневно заходят на платформу для просмотра игрового контента, и, по оценкам Google, в 2018 г. геймеры посмотрели более 50 млрд часов контента.

Компания планирует интегрировать Stadia в YouTube, чтобы публикация видеороликов об игре проходила без проблем. Это также позволит геймерам, просматривающим видео на YouTube, начать играть в игру точно в том месте, что демонстрируется на видео. Еще один бонус - не нужно осваивать новый софт или загружать новое ПО. Все уже готово.

Разработчики игр будут рады большему выбору

Большинство самых популярных на сегодняшний день игр не производятся игровыми платформами (Microsoft Xbox, Sony PlayStation и Nintendo's Switch). Они создаются независимыми игровыми студиями, типа Activision Blizzard, Rockstar и Epic. Эти студии, скорее всего, будут рады вступлению Google в игровой мир, поскольку новый игрок среди повысит конкуренцию за тайтлы и, возможно, увеличит число геймеров, а это сулит ростом доходов.

Кроме того, серверный подход Google позволит разработчикам вносить изменения на лету, а не ждать выпуска следующего поколения консолей. Апдейты на платформе Google могут устанавливаться мгновенно, и разработчики могут сразу же воспользоваться.

5G изменит игры

Google Stadia для работы нужно любое устройство с браузером Chrome и подключение к интернету. Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями Stadia, это соединение должно быть быстрым. Поскольку вычислительная нагрузка выполняется в облаке, а не на устройстве, медленные соединения значительно ухудшат игровой процесс. Это плохая новость для геймеров, которым не повезло иметь шустрый интернет, или тех, кто живет далеко от серверов Google.

Однако 5G устранит эти недостатки, поскольку пропускная способность больше не будет ограничивающим фактором. Проще говоря, в мире 5G потоковые игровые платформы победят, и Google получает преимущество.

Пользователи лояльны к играм, а не к платформам

Игровые платформы, такие как Xbox и PlayStation, в основном не смогли договориться об эксклюзивных правах для игр, выходящих за рамки их собственных разработок. Поэтому самые популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Overwatch и Call of Duty, доступны на нескольких платформах.

Потому что сегодня гораздо важнее, какая у вас игра, а не какая игровая платформа.

Что может пойти не так?

Google придется преодолеть несколько серьезных препятствий на пути. Ограничение пропускной способности является одним из них. До тех пор пока 5G не станет широко доступным (вероятно, это случится не раньше середины 2020 г.), проект Stadia должен будет работать с существующими скоростями соединения. Например, для этого потребуется разработать "умные" алгоритмы сжатия.

Еще одно препятствие - небольшой игровой портфель Google. Первые две игры не подойдут геймерам. Компания должна заключить сделки с крупнейшими издателями игр, чтобы перенести их самые популярные игры на платформу Stadia. Плюс к этому нужно будет разработать целый ряд новых игр - и быстро. Отличная платформа без отличных игр обречена с самого начала.

Для Google потенциальные выгоды от игр выходят за рамки дохода и прибыли от самих игр. Служба подписки на игры может помочь создать сообщество, которое можно использовать для других целей, как, например, Amazon.com со своим сервисом Prime. Устройства, оптимизированные для Stadia, такие как телефоны, планшеты и ПК, могут стать драйвером роста выручки у подразделений, занимающихся "железом". А доходы от рекламы на YouTube могут увеличить прибыль видеосервиса.

Финансовые и стратегические выгоды для Google значительны, но компания должна будет реагировать быстро. Существующие игровые платформы не будут оставаться в стороне и смотреть, как исчезают их прибыльные рынки, и могут появиться новые игроки, такие как Apple, Tencent и Amazon.