Google анонсировала контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia

Google анонсировала Stadia - универсальную платформу облачного гейминга, которая позволит запускать AAA-игры на любом девайсе, поддерживающем браузер Google. Обещают, что можно будет за 5 секунд запустить игру, стрим которой вы только что смотрели на YouTube.

Ранее Google уже представили свою платформу Project Stream, которая позволяла играть в Assassin's Creed Odyssey через браузер Google Chrome. Теперь же компания позволяет запускать и другие проекты, причем это можно сделать с любого устройства, не только с ПК.

О запуске новой платформы Stadia было объявлено в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. Как отмечает CNN, пользователи Stadia смогут играть в игры по Wi-Fi, в связи с чем и им не придется скачивать их на свои устройства. Игрокам также не понадобится специальное оборудование.





Новый сервис позволит играть в AAA-игры через браузер Chrome на любом девайсе - Chromecast, ноутбуках, смартфонах и т.д.

Кроме возможности запустить любую AAA-игру в HD-качестве при 60 кадрах в секунду через браузер Chrome, главной особенностью Stadia будет связка этого сервиса с Youtube: в игровых роликах и стримах на Youtube появится специальная кнопка, нажав которую вы сможете за 5 секунд запустить на своём устройстве игру со стрима - никаких дополнительных загрузок не требуется.

Для поддержки Stadia компания выпустит контроллер с аналогичным названием - он не обязателен для использования сервиса, но делает облачный гейминг еще более удобным и комфортным. Например, на контроллере Stadia будет отдельная кнопка, одно нажатие которой позволит вам записать свой геймплей и поделиться им на YouTube, также он будет подключаться через Wi-Fi напрямую к сервисам Google, сводя задержку к минимуму.

Stadia поддерживает уже существующие на рынке устройства управления - вы можете использовать при игре через Chrome свою привычную мышь, клавиатуру или контроллер. Google обещает, что в Stadia на каждого игрока выделяется 10,7 терафлопс мощностей - это больше, чем у Xbox One X и PS4 Pro, вместе взятых.

На момент запуска Stadia будет поддерживать разрешение 4K при 60 FPS с HDR, а в будущем компания планирует добавить поддержку 8K и 120 FPS. Платформа также поддерживает движки Havok, CryEngine, Unreal Engine, Unity и другие. Сервера Stadia работают на базе API Vulkan и Linux.

Google также отмечает, что играя в мультиплеерные игры через Stadia, вы можете быть уверены, что никогда вы не встретитесь с хакерами или читерами.

Пользователи платформы смогут отправлять друзьям и подписчикам короткие ссылки: кликнув на них, те смогут продолжить игру с того же места и с теми же настройками.

Google также рассказала о создании Stadia Games and Entertainment - собственной игровой студии, которая будет создавать эксклюзивный контент для платформы.

К сожалению, Google Stadia не будет доступна на территории Украины на запуске. Изначально платформа будет доступна сразу на нескольких языках, среди которых английский, немецкий, французский и японский.