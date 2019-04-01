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Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
12:23 01.04.2019 |
Компания Apple официально сообщила об отмене выпуска многострадальной станции беспроводной зарядки AirPower, которая впервые была представлена ещё осенью 2017 года.
По задумке «яблочной» империи, особенностью устройства должна была стать возможность одновременной подзарядки нескольких гаджетов - скажем, наручных часов Watch, смартфона iPhone и футляра для наушников AirPods.
Выход станции изначально был запланирован на 2018 год. Увы, при разработке AirPower возникли серьёзные сложности. Сообщалось, в частности, что устройство сильно нагревалось. Кроме того, наблюдались коммуникационные проблемы. Плюс к этому говорилось о помехах.
Похоже, специалистам Apple так и не удалось преодолеть сложности. В связи с этим компания из Купертино вынуждена объявить о сворачивании проекта.
«Приложив немалые усилия к разработке AirPower, мы в итоге решили закрыть этот проект как не отвечающий нашим высоким стандартам. Мы приносим извинения тем клиентам, кто ожидал его запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводными технологиями, и мы намерены в дальнейшем развивать это направление», - заявил Дэн Риччио, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения.
Вполне возможно, в Apple продолжится работа над устройством беспроводной подзарядки на базе AirPower. Но в изначальном варианте устройство свет уже не увидит.
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