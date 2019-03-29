Произошел прорыв в извлечении дефицитного кобальта из старых аккумуляторов

Главный партнер Panasonic - горнодобывающая компания Sumitomo Metal - разработала технологию быстрого извлечения редких металлов из старых аккумуляторов. Японцы уверены, что у них теперь есть решающее преимущество над конкурентами и уже приступили к строительству фабрики.

Кобальт - неотъемлемый элемент катодов современных литий-ионных аккумуляторов, главная роль которого, не позволять аккумуляторам перегреваться при зарядке. Различные стартапы регулярно обещают избавить от кобальта батареи будущего, но пока эти попытки не выходят за пределы отдельных лабораторий.

Тем не менее, есть прогресс в переработке, отживших свое, аккумуляторов. У Sumitomo Metal есть полноценная технология, и в Японии уже начали строительство тестовой фабрики для испытаний. Sumitomo торопится, ожидая дефицита кобальта уже в ближайшие годы. Компания ищет партнеров и надеется открыть полноценное утилизационное производство в 2021 году.

Детали процесса специалисты держат в секрете, опасаясь происков конкурентов, например, JX Nippon Mining & Metals, которая самостоятельно работает над похожей технологией.

Однако в Sumitomo уверены, что на их стороне решающее преимущество. Технология плавления в управляемых условиях позволяет выделять из отработавших аккумуляторов дефицитные компоненты сразу в виде, готовом для использования в новых батареях.

По прогнозу токийской компании Fuji Keizai, по сравнению с 2017 годом к 2025 году продажи электрокаров по всему миру вырастут в семь раз - до 5,8 млн единиц.

Примерно с 2022 года индустрия столкнется с растущим дефицитом кобальта. Произойти это может и раньше, ведь 60% металла добывают в политически нестабильной Демократической Республике Конго.

Есть, впрочем, шансы и на то, что бескобальтовые батареи все же быстрее дойдут до рынка. Panasonic обещала в 2 раза уменьшить использование кобальта в аккумуляторах для электрокаров.