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Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской
23:30 26.03.2019 |
Компания Apple анонсировала новый игровой сервис Apple Arcade. Как и ожидалось, это будет своего рода «Netflix для игр». Заплатив определённую сумму в месяц, пользователи получают доступ к играм из каталога сервиса.
Apple подчеркнула, что игры в Apple Arcade будут уникальными, совершенно новыми и недоступными ни на одной другой мобильной платформе и ни по одной другой подписке. В играх по подписке Apple Arcade нет рекламы и встроенных покупок, все функции и контент доступны сразу, за обновления не придётся доплачивать отдельно. Можно будет играть без подключения к сети. У многих предусмотрена поддержка игровых контроллеров.
Игры Apple Arcade будут доступны на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Если приостановить игру на одном устройстве, продолжить можно будет на другом.
Сервис Apple Arcade станет доступен осенью 2019 года в виде новой вкладки в магазине приложений App Store на iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах.
На момент запуска, в сервисе будут представлены игры таких разработчиков, как Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games и многих других.
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