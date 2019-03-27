Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

Компания Apple анонсировала новый игровой сервис Apple Arcade. Как и ожидалось, это будет своего рода «Netflix для игр». Заплатив определённую сумму в месяц, пользователи получают доступ к играм из каталога сервиса.

Apple подчеркнула, что игры в Apple Arcade будут уникальными, совершенно новыми и недоступными ни на одной другой мобильной платформе и ни по одной другой подписке. В играх по подписке Apple Arcade нет рекламы и встроенных покупок, все функции и контент доступны сразу, за обновления не придётся доплачивать отдельно. Можно будет играть без подключения к сети. У многих предусмотрена поддержка игровых контроллеров.

Игры Apple Arcade будут доступны на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Если приостановить игру на одном устройстве, продолжить можно будет на другом.





Сервис Apple Arcade станет доступен осенью 2019 года в виде новой вкладки в магазине приложений App Store на iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах.

На момент запуска, в сервисе будут представлены игры таких разработчиков, как Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games и многих других.