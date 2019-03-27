Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

 

Компания Apple анонсировала новый игровой сервис Apple Arcade. Как и ожидалось, это будет своего рода «Netflix для игр». Заплатив определённую сумму в месяц, пользователи получают доступ к играм из каталога сервиса.

Apple подчеркнула, что игры в Apple Arcade будут уникальными, совершенно новыми и недоступными ни на одной другой мобильной платформе и ни по одной другой подписке. В играх по подписке Apple Arcade нет рекламы и встроенных покупок, все функции и контент доступны сразу, за обновления не придётся доплачивать отдельно. Можно будет играть без подключения к сети. У многих предусмотрена поддержка игровых контроллеров.

Игры Apple Arcade будут доступны на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Если приостановить игру на одном устройстве, продолжить можно будет на другом.


Сервис Apple Arcade станет доступен осенью 2019 года в виде новой вкладки в магазине приложений App Store на iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах.

На момент запуска, в сервисе будут представлены игры таких разработчиков, как Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo games и многих других.

По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

26.03 Нерезиденты не боятся политических рисков и продолжают покупать украинские долги

26.03 Представлена кредитная карта Apple Card

26.03 Застройщики перешли на долгосрочные отношения с покупателями

26.03 Минфин повысил ставку по 2-летним ОВГЗ в доларах до 7,75%

26.03 Совет НБУ рекомендует сокращать долю ОВГЗ в портфелях госбанков и увеличивать их специализацию

26.03 Депозитные ставки для физлиц 26.03.19

26.03 Доллар умеренно растет к евро и иене 26 марта, фунт также повышается

26.03 Справочный курс гривни 26 марта вырос на 8,83 коп. до 26,9689 грн

26.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.19

26.03 Курсы валют по карточным операциям на 26.03.19

26.03 Остатки средств на корсчетах банков 26.03.19

26.03 В Нацкомиссии назвали 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта

26.03 Биржи АТР закрылись 26 марта ростом, кроме Китая, Nikkei частично отыграл потери

26.03 Объем выполненных стройработ в Украине в феврале вырос на 19,4% - Госстат

26.03 25 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 9,3 млн гривен

• дальше…

26.03 Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

26.03 Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права

26.03 В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских

26.03 Евросоюз в 2021г откажется от сезонных переходов времени

26.03 ЕС и Китай хотят реформировать международные институты

26.03 ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили

26.03 Объем обратного выкупа акций американскими компаниями превысил рекорд 2007 года

26.03 Саудовская Аравия делает ставку на промышленную недвижимость

26.03 Турция обвинила JP Morgan в обвале лиры

26.03 ЕС переводит с британских территорий объекты навигационной системы Galileo

26.03 Британский парламент берет в свои руки контроль над «Брекзитом»

26.03 Использование угля в США стало дороже ветровой и солнечной энергии

26.03 Венесуэла снова осталась без электричества

26.03 Болтон: США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле

26.03 ПРО США сбила межконтинентальную ракету на испытаниях

• дальше…

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

18.03 В Украине вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

14.03 «Киевтеплоэнерго» предлагает с 1 мая повысить тарифы на отопление и горячую воду более чем на 20%

13.03 Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

• дальше…

26.03 Съесть с усами: Зачем Тимошенко и Гриценко неудобный союз

26.03 В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских

26.03 Дело с «1+1»: Что даст Порошенко суд с Коломойским

26.03 Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик

26.03 СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ

26.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Зеленский

25.03 «Московская лапша» из «плюсов»: Как Зеленский с Тимошенко работают против Порошенко

25.03 Порошенко подает в суд на канал «1+1» за ложь и дезинформацию - Герасимов

25.03 От ЕС до ядерного оружия: внешняя политика Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко

25.03 Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине

25.03 Нафтогаз: В Кремле обещают газ дороже, чем Украина покупает сегодня

25.03 ЕС опроверг информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

25.03 Конец «перемирия». Зачем «гибриды» на Донбассе возвращаются к тактике «мелких групп»

22.03 Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум

22.03 Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией - декларация саммита ЕС

• дальше…

26.03 Apple поборется с Netflix за зрителя при помощи фирменного сервиса Apple TV+

26.03 Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

26.03 Представлена кредитная карта Apple Card

26.03 Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов

26.03 Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

26.03 Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права

26.03 Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта

26.03 Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона

26.03 Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

26.03 Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google

26.03 ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили

25.03 Ferrari раскрыла новый экстремальный суперкар, который нельзя купить

25.03 Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

25.03 В Китае клонировали полицейскую овчарку, чтобы ускорить дрессировку щенка

25.03 Новый дизайн спутников SpaceX Starlink сведёт риск падения обломков на землю до нуля

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно