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Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
17:39 26.03.2019 |
Помимо флагманских смартфонов P30 и P30 Pro, компания Huawei представила ещё одну новинку - беспроводную гарнитуру Freelace.
Наушники относятся к погружному типу. Они оснащены 9,2-миллиметровыми излучателями. Сертификация IPX5 означает защиту от пота и влаги.
Для обмена данными с источником сигнала используется беспроводное соединение Bluetooth. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов в режиме телефонных разговоров и 18 часов при прослушивании музыки.
Любопытно, что подзарядить гарнитуру можно непосредственно от смартфона. Для этого достаточно отсоединить один из наушников от управляющего модуля, что откроет доступ к симметричному коннектору USB Type-C. Далее достаточно подсоединить наушники к соответствующему разъёму смартфона (или другого устройства).
Утверждается, что всего пяти минут подзарядки будет достаточно для четырёх часов воспроизведения аудиоматериалов.
Новинка будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения. Информации о цене и сроках начала продаж пока нет.
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