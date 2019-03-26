Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона

Помимо флагманских смартфонов P30 и P30 Pro, компания Huawei представила ещё одну новинку - беспроводную гарнитуру Freelace.

Наушники относятся к погружному типу. Они оснащены 9,2-миллиметровыми излучателями. Сертификация IPX5 означает защиту от пота и влаги.

Для обмена данными с источником сигнала используется беспроводное соединение Bluetooth. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов в режиме телефонных разговоров и 18 часов при прослушивании музыки.

Любопытно, что подзарядить гарнитуру можно непосредственно от смартфона. Для этого достаточно отсоединить один из наушников от управляющего модуля, что откроет доступ к симметричному коннектору USB Type-C. Далее достаточно подсоединить наушники к соответствующему разъёму смартфона (или другого устройства).

Утверждается, что всего пяти минут подзарядки будет достаточно для четырёх часов воспроизведения аудиоматериалов.

Новинка будет предлагаться в различных вариантах цветового исполнения. Информации о цене и сроках начала продаж пока нет.