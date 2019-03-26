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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 

Как и ожидалось, сегодня компания Huawei представила флагманские смартфоны P30 и P30 Pro. Новинки поступят в продажу позже, но все характеристики можно оценить уже сейчас.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 

Оба построены на однокристальной платформе Kirin 980, хорошо известной по моделям линейки Mate 20. В качестве ОС выступила Android 9.0 с фирменным интерфейсом EMUI 9.1. Младшая модель получила 6-8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, в старшей модели больше и той, и другой: 8 и 256 ГБ соответственно. Обе модели поддерживают работу с двумя картами SIM и картами расширения памяти NM объемом до 256 ГБ.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30

В обеих моделях используются дисплеи OLED со встроенными сканерами отпечатков пальцев. Соотношение сторон составило 19,5:9, разрешение - 2340 х 1080 пикселей. Диагональ экрана Huawei P30 равняется 6,1 дюйма, в Huawei P30 Pro дисплей больше - 6,47 дюйма. Само собой, разнятся габариты и масса моделей: Huawei P30 - 149,1 x 71,36 x 7,57 мм и 165 граммов, Huawei P30 Pro - 158 x 73,4 x 8,41 мм и 192 грамма.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30, порт USB-C и гнездо 3,5 мм

Среди общих особенностей моделей - встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев, чувствительные к силе нажатия, защита корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, поддержка NFC, двухдиапазонные модули GPS, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, порты USB 3.1 Gen 1 Type-C. Фронтальные камеры тоже одинаковые - в них используются датчики разрешением 32 Мп и объективы с диафрагмой F/2,0. А вот по части основных камер различия есть.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro

Основная камера Huawei P30 Pro состоит из четырех модулей. Основной представлен датчиком изображения разрешением 40 Мп и объективом с диафрагмой F/1,6. Второй модуль включает в себя датчик разрешением 20 Мп и сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,2, третий модуль состоит из датчика разрешением 8 Мп и телеобъектива с диафрагмой F/3.4. Наконец, четвертый модуль - это времяпролетная камера ToF. P30 Pro обеспечивает 50-кратный гибридный зум, и в некоторых ситуациях это возможность может быть полезна.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro, гнезда 3,5 мм нет

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro, ИК-излучатель на верхней грани

Основная камера P30 проще, так как в ней нет модуля ToF. Основной датчик по-прежнему имеет разрешением 40 Мп, но с ним соединен чуть менее светосильный объектив с диафрагмой F/1,8. Со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 соединена матрица разрешением 16 Мп, наконец, матрица разрешением 8 Мп в третьем модуле смотрит на мир через телеобъектив с диафрагмой F/2,4.

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro

Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально

 Huawei P30 Pro

По части подсистемы питания тоже есть различия. Huawei P30 получил аккумулятор емкостью 3650 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Емкость аккумулятора Huawei P30 Pro больше, 4200 мА·ч, кроме того, эта модель поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт.

Стомость Huawei P30 Pro в комплектации 6/128 гб составит 27999 грн, в комплектации 8/256 гб составит 32999 грн.
По материалам: ixbt.com
 

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