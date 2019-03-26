Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google

Google удивила многих, объявив на прошлой неделе о запуске нового сервиса облачного гейминга Stadia, но компания пока не раскрыла, как сервис будет зарабатывать деньги. Несмотря на отсутствие информации о стратегии монетизации, аналитики согласны с тем, что модели, основанной на рекламе, однозначно будет недостаточно для поддержки амбициозного игрового проекта Google.

В Google считают, что Stadia является "началом игровой революции" и "переходом к будущему без консолей". Однако компания в рамках презентации оставила без внимания один важный вопрос - сколько это всё будет стоить?

Ответ важен не только для активных геймеров, но и для бизнеса Google в целом. Stadia может вывести бизнес-модель интернет-гиганта на совершенно новый уровень, которого он изо всех сил пытался достичь годами.

Пока что, основным предположением касаемо возможной модели монетизации является традиционная схема "pay to play". Но для для Google это ознаменовало бы переход от бесплатного предоставления услуг в обмен на просмотр пользователями рекламы.

Патрик Мурхед, главный аналитик Moor Insights and Strategy, считает, что чисто рекламная модель была бы идеальным источником дохода для Stadia, учитывая сомнительные эксперименты Google с подписными сервисами, но эти шансы крайне маловероятны. Аналитик считает маловероятной ситуацию, при которой "рекламный" опыт Google может быть успешно перенесен в игровой мир, по крайней мере, в ближайшей перспективе. «Реальность такова, что потребуются десятилетия для того, чтобы оптимизировать игровой процесс и контент для этой модели», - сказал Мурхед.

В интервью Business Insider Джек Бьюзер, глава отдела развития бизнеса Stadia, отказался сообщить какие-либо подробности о том, как услуга будет предлагаться потребителям. «Мы пока не говорим о деловой стороне вещей», - сказал он.

По словам аналитика eMarketer Эрика Хегстрома, сегодня индустрия игр, которые монетизируются рекламой, составляет $3 млрд. Однако при этом ее представляют в основном низкокачественные мобильные игры. Он считает, что Google может использовать монетизацию в стиле Fortnite и Apex Legends, в которых основной геймплей бесплатный, а за деньги можно покупать косметические предметы. По его мнению, это позволит Stadia сдержать свое обещание - создать платформу с минимальным порогом вхождения для игроков.

То, что Google хранит молчание в отношении денежных вопросов, заставило инвесторов, конкурентов и других инсайдеров отрасли задуматься, как компания заработает деньги на таком амбициозном и дорогом проекте.

Google построила миллиардную бизнес-империю на рекламе, в то время как создать успешный сервис на основе подписки у компании пока не вышло. Среди недавних примеров - неудавшийся конкурент Netflix и Amazon Prime - YouTube Premium. В какой-то момент у Google были совсем другие планы относительно развития своего потокового сервиса, который, как она надеялась, будет предлагать оригинальный контент исключительно платным подписчикам. Однако в конце прошлого года появились сообщения о том, что компания будет смещать акцент с подписок и вместо этого сосредоточится на рекламе.

Ожидается, что подписка YouTube Premium (первоначально называвшаяся YouTube Red) будет по-прежнему доступна, но основное внимание будет уделено музыке, а не оригинальному качественному видеоконтенту. Подписка предлагает наряду с музыкальными функциями, такими как фоновое воспроизведение, отсутствие рекламы.

Некоторые эксперты считают, что реклама является настолько фундаментальной частью ДНК Google, что создание успешного платного сервиса просто противоречит менталитету и внутренней природе компании. И если Google решит взимать плату с потребителей напрямую за игры на Stadia, ей придется принять несколько важных решений.

Майкл Пачтер, управляющий директор Wedbush Securities считает, что Google может выбрать модель iTunes или Apple Music. Модель iTunes означает, что пользователи покупают каждую игру отдельно, а подход Apple Music превратит Stadia в сервис с ежемесячной подпиской.

Разница между подпиской и оплатой за игру может оказаться значительной. Google предполагает, что Stadia станет платформой, где любой пользователь, имеющий подключение к Интернету и браузер Chrome, может начать играть за считанные секунды. По этой причине некоторые считают, что модель с оплатой за каждую игру может помешать воплощению видения Google о мгновенной игре по нажатию одной кнопки.