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Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
09:53 19.03.2019 |
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал полностью беспроводные наушники AirDots погружного типа.
Новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0. Между модулями для левого и правого уха отсутствует проводное соединение.
В наушниках задействованы 7,2-миллиметровые излучатели. Каждый из модулей имеет размеры 26,65 × 16,4 × 21,6 мм и весит приблизительно 4,1 грамма.
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает четырёх часов. Специальный зарядный футляр со встроенным аккумулятором ёмкостью 300 мА·ч обеспечивает общее время автономного функционирования до 12 часов.
Наушники наделены сенсорными органами управления. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом Apple Siri и Google Assistant.
Новинка выполнена в чёрном цвете. Нужно отметить, что Redmi AirDots - это менее дорогая модификация одноимённых наушников под брендом Xiaomi. Если последние стоят примерно 25 долларов США, продукт под маркой Redmi обойдётся всего в 15 долларов.
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