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До 12 Гбайт ОЗУ и экран Full HD+: дебютировал игрофон Xiaomi Black Shark 2
17:50 18.03.2019 |
Как и предполагалось, состоялась официальная презентация высокопроизводительного смартфона Xiaomi Black Shark 2, спроектированного специально для любителей игр.
Аппарат получил высококачественный дисплей AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Заявлен 108,9-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а яркость достигает 430 кд/м2.
Смартфон может похвастаться довольно агрессивным дизайном. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения - Shadow Black (чёрный), Frozen Silver (серебристый) и Mirage Blue (синий). Габариты составляют 163,61 × 75,01 × 8,77 мм, вес - 205 граммов.
В устройстве бьётся кремниевое «сердце» Snapdragon 855. Этот мобильный процессор топового уровня содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.
В тыльной части корпуса установлена двойная камера. В её состав входит модуль с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и максимальной диафрагмой f/1,75. Второй модуль содержит 12-мегапиксельный датчик Samsung S5K3M5, максимальная диафрагма - f/2,2. Спереди располагается камера на основе 20-мегапиксельного сенсора.
Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2×2 MU-MIMO) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Операционная система - Android 9.0 (Pie).
Для игрофона Xiaomi Black Shark 2 предусмотрены следующие модификации:
* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $480;
* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $520;
* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт - $570;
* 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт - $630.
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