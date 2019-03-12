Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, как и было обещано, явил миру мощный смартфон Magic 2 3D - улучшенную версию модели Magic 2.

Как и оригинальная модель, новинка выполнена в форм-факторе слайдер. При этом реализованы некоторые технические изменения. У аппарата Honor Magic 2 тройная фронтальная камера объединяет основной 16-Мп сенсор и два 2-Мп датчика. У версии Honor Magic 2 3D один из 2-Мп сенсоров уступил место 3D-камере, за счёт чего реализована улучшенная система 3D-сканирования лица, работающая даже в темноте.

Ещё одно нововведение - система охлаждения с тепловой трубкой на основе графена. Она с более высокой эффективностью отводит тепло от производительного процессора Kirin 980, который содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76.

Применён 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 × 1080 точек (Full HD+). Сзади установлена тройная основная камера, объединяющая два 16-Мп датчика и сенсор с 24 Мп.

В арсенале устройства - дактилоскопический сканер в области дисплея, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Габариты составляют 157,32 × 75,13 × 8,3 мм, вес - 206 граммов.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0. Модель Honor Magic 2 3D будет доступна с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 512 Гбайт по цене около 865 долларов США.