Финансовые новости
- |
- 12.03.19
- |
- 01:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена
19:01 11.03.2019 |
Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, как и было обещано, явил миру мощный смартфон Magic 2 3D - улучшенную версию модели Magic 2.
Как и оригинальная модель, новинка выполнена в форм-факторе слайдер. При этом реализованы некоторые технические изменения. У аппарата Honor Magic 2 тройная фронтальная камера объединяет основной 16-Мп сенсор и два 2-Мп датчика. У версии Honor Magic 2 3D один из 2-Мп сенсоров уступил место 3D-камере, за счёт чего реализована улучшенная система 3D-сканирования лица, работающая даже в темноте.
Ещё одно нововведение - система охлаждения с тепловой трубкой на основе графена. Она с более высокой эффективностью отводит тепло от производительного процессора Kirin 980, который содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76.
Применён 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 × 1080 точек (Full HD+). Сзади установлена тройная основная камера, объединяющая два 16-Мп датчика и сенсор с 24 Мп.
В арсенале устройства - дактилоскопический сканер в области дисплея, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Габариты составляют 157,32 × 75,13 × 8,3 мм, вес - 206 граммов.
На смартфон установлена операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0. Модель Honor Magic 2 3D будет доступна с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 512 Гбайт по цене около 865 долларов США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|IP Systems и Smart Tech: в Украине участники энергорынка менее активны при внедрении ПО для торговли э/э, чем в других странах
|Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского
|Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко
|Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»
|Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена
|Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего будущего
|Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году
|Видеоигры будущего будут создавать себя сами благодаря ИИ
|Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн
Это интересно
|IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров
|Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки
|У Alfa Romeo появился маленький кроссовер
|К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
|Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30
|Редкий виски стал самой выгодной инвестицией 2018 года
|Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион