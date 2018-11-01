Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами

Вслед за Xiaomi флагманский смартфон-слайдер представила компания Huawei. Новинка выпущена под дочерним брендом Honor и носит название Magic 2. Как утверждает производитель, дисплей Honor Magic 2 занимает почти 100 % фронтальной поверхности корпуса. Такое стало возможным благодаря отсутствию в нём выреза, в который у «безрамочников» обычно встраивается фронтальный фотомодуль.

Селфи-камеру, как в Xiaomi Mi Mix 3, перенесли на вторую половинку корпуса-слайдера: доступ к ней открывается сдвигом экрана вниз. Данная конструкция получила название Magic Slide. Сканер отпечатков пальцев тоже не занимает место на корпусе - оптический дактилоскопический датчик встроен непосредственно в экран. В качестве альтернативы ему можно использовать функцию 3D-распознавания лица.





Дисплей выполнен по технологии Super AMOLED и обладает диагональю 6,39 дюйма при разрешении 2340 × 1080 точек. Точно такой же по характеристикам экран установлен в Mi Mix 3. А вот аппаратные платформы у смартфонов разные: если детище Xiaomi построено на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845, то Honor Magic 2 собран на основе процессора Kirin 980.

Флагманский чип собственной разработки Huawei представила на выставке IFA 2018 в начале осени. Впервые он был применён в анонсированных в середине октября смартфонах Huawei Mate 20 / 20 Pro. Отметим, что Kirin 980 стал первым процессором для Android-смартфонов, произведённым по 7-нм техпроцессу. В его состав входят два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц, два таких же ядра, но с пониженной до 1,92 ГГц частотой, и четыре энергоэффективных 1,8-ГГц ядра Cortex-A55. За обработку графики в микросхеме отвечает GPU Mali-G76. Также разработчики выделяют двойной модуль нейронных вычислений, который призван ускорять обработку данных, используемых приложениями с искусственным интеллектом.

Фотографические возможности Honor Magic 2 обеспечивают две тройные камеры. Одна расположена на задней стороне корпуса и включает 16-Мп основной модуль с диафрагмой f/1,8, дополнительный широкоугольный с таким же разрешением, но светосилой f/2,2 и фокусным расстоянием 17 мм, а также монохромный 24-Мп датчик (f/1,8). При обработке снимков смартфон с помощью искусственного интеллекта сегментирует кадры и автоматически ретуширует их. Фронтальная камера Honor Magic 2 основана на 16-мегапиксельном сенсоре с двумя 2-Мп датчиками глубины.

Из прочих характеристик смартфона отметим аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, 40-ваттное зарядное устройство в комплекте и виртуальный помощник YOYO, основанный на технологии машинного обучения. В Китае Honor Magic 2 поступит в продажу 6 ноября в трёх конфигурациях оперативной и флеш-памяти (все три без слота расширения microSD). Самая доступная модификация 6/128 Гбайт обойдётся в $545, версия 8/256 Гбайт оценена в $700. Стоимость топовой модели с 512-Гбайт встроенным накопителем пока озвучена не была.



