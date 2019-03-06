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AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
08:51 06.03.2019 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг самых быстрых смартфонов в мире на базе Android.
Его возглавил анонсированный в прошлом месяце смартфон Xiaomi Mi 9, базирующийся на 7-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855, получившем 387 851 балла в приложении AnTuTu версии 7.2.4. Этот процессор получил на 21 % выше баллов, чем чип Snapdragon 845, на 26 % выше, чем показатель у Kirin 980, и на 7 % выше, чем у Apple A12.
Смартфон Xiaomi Mi 9 набрал в бенчмарке 371 849 баллов, опередив Lenovo Z5 Pro GT, набравший 353 469 баллов и тоже базирующийся на Snapdragon 855.
В десятку самых производительных в мире смартфонов по версии команды бенчмарка AnTuTu также вошли Nubia Red Magic Mars, Huawei Mate 20 Pro, Honor V20, Huawei Mate 20 X, Honor Magic 2, ASUS ROG Phone, Xiaomi Black Shark Helo и Xiaomi Mi 8.
Отметим, что до анонса Xiaomi Mi9 лидером по производительности в тестах являлся смартфон Lenovo Z5 Pro GT. И ещё одна деталь, на которую хочется обратить внимание - отсутствие в десятке самых быстрых мобильных устройств лидера рынка Samsung.
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