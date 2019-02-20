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Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда
13:24 20.02.2019 |
В отличие от многих других производителей, компания Xiaomi не стремится сохранить в тайне характеристики своих флагманских смартфонов до самого их официального анонса. Выдавая информацию о новинках порциями, она, с одной стороны, подогревает интерес к ним, а с другой, избавляется от ложных слухов. Так было и с премьерой Mi 9, которая состоялась сегодня, 20 февраля.
Ещё до анонса руководство Xiaomi заявило, что Mi 9 - это самый красивый аппарат в истории бренда. Речь идёт в первую очередь о задней панели устройства, которая, как сейчас модно, выполнена из стекла, но при этом имеет особую текстуру, благодаря которой меняет оттенок в зависимости от освещения и угла взгляда.
Лицевую панель, защищённую стеклом Gorilla Glass 6, почти полностью занимает AMOLED-матрица производства Samsung с диагональю 6,39 дюйма, разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек) и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Как утверждает производитель, яркость экрана достигает 600 нит, и на него приходится 91 % фронтальной части корпуса. Чтобы достичь такого показателя, Xiaomi максимально уменьшила нижнюю рамку (хотя и не сделала её равной по ширине боковым), а верхний трапециевидный вырез заменила на более компактную «каплю». В неё поместился только одинарный модуль селфи-камеры с разрешением 20 Мп, AI, HDR и функцией записи видео в формате 1080p.
Аппаратной платформой Xiaomi Mi 9 служит мобильная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, производимая по 7-нм техпроцессу. В основе чипсета лежат процессорные ядра Kryo 485, поделённые на три кластера. Первый, самый производительный, поддерживает тактовую частоту 2,84 ГГц, второй чуть медленнее - 2,42 ГГц, а третий считается энергоэффективным, так как частота его ядер не превышает 1,8 ГГц. За обработку графики и геймерские возможности модели отвечает GPU Adreno 640.
К слову, использованию Mi 9 в качестве игрового смартфона разработчики уделили особое внимание. Кроме топовой аппаратной платформы смартфон обзавёлся технологией Game Turbo, основанной на искусственном интеллекте. По замыслу производителя, с помощью машинного обучения аппарат понимает, что в данный момент запущена игра, и направляет все вычислительные ресурсы на данную задачу. В конечном итоге это должно обеспечивать максимально долгую работу процессора в режиме пиковой производительности и, соответственно, держать кадровую частоту (FPS) на высоком уровне.
Xiaomi Mi 9 укомплектован 128-Гбайт встроенным накопителем UFS 2.1, расширить который невозможно ввиду отсутствия слота microSD. А вот объём оперативной памяти можно выбирать между 6 и 8 Гбайт (LPDDR4x). В рамках модели Mi 9 больше ёмкостей производитель не предложит, но энтузиасты неудовлетворёнными не останутся: для них подготовлена версия Explorer Edition с «прозрачной» задней крышкой, флеш-памятью 256 Гбайт и ОЗУ 12 Гбайт.
С таким «набором» Xiaomi Mi 9 набирает свыше 387 000 очков в AnTuTu, что делает его одним из самых мощных смартфонов и самым мощным в текущем модельном ряду бренда.
Что касается тыльной камеры, то, похоже, Xiaomi всерьёз взялась за покорение рейтинга DxOMark. Эксперты этого сайта уже успели протестировать новинку и присудили ей второе место с общим результатом 107 баллов. Лучше «выступают» только Huawei P20 Pro и Huawei Mate 20 Pro, которые разделяют первую строчку с показателем 109 очков у каждого, а Apple iPhone XS Max с появлением Mi 9 опустился на третью позицию.
Основная камера Xiaomi Mi 9 состоит из трёх модулей, защищённых сапфировым стеклом. Главным среди них является 48-мегапиксельный Sony IMX586 с 6-линзовой оптикой f/1,75. Чтобы уместить в датчике формата 1/2" такое количество точек, размер каждой из них уменьшили до 0,8 мкм, а для лучшего качества съёмки в темноте придумали технологию Quad Bayer, объединяющую 4 пикселя одного цвета. Таким образом, датчик превращается в 12-мегапиксельный, но с размером точки 1,6 мкм.
В компанию к основному сенсору добавили 12-Мп Samsung S5K3M5 (1 мкм, f/2,4) с длиннофокусной оптикой для двукратного оптического зума и 16-Мп модуль с широкоугольным объективом (1 мкм, f/2,2, обзор 117 градусов), способный снимать в макрорежиме с расстояния до 4 см. Из прочих особенностей камеры Mi 9 отметим поддержку искусственного интеллекта, запись видео с максимальной частотой 960 кадров/с, четырёхосевой оптический стабилизатор и двойной автофокус (лазерный + PDAF).
Источником питания Xiaomi Mi 9 служит аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживающий 27-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку. Правда, штатный проводной адаптер выдаёт только 18 Вт, а беспроводная зарядная станция в комплект вообще не входит. Её можно купить отдельно в паре с 27-Вт блоком питания для USB-C.
Из прочих характеристик новинки отметим отдельную физическую клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant, чип NFC и операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10 «из коробки».
В продажу Xiaomi Mi 9 поступит в следующем месяце в трёх цветовых решениях - фиолетовом (Lavender Violet), синем (Ocean Blue) и чёрном (Piano Black). Розничная стоимость в Китае составит $455 за версию 6/128 Гбайт и $490 за модификацию 8/128 Гбайт. Оборудованный памятью 12/256 Гбайт Mi 9 Explorer Edition оценён в $595.
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