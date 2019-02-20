Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

 

В отличие от многих других производителей, компания Xiaomi не стремится сохранить в тайне характеристики своих флагманских смартфонов до самого их официального анонса. Выдавая информацию о новинках порциями, она, с одной стороны, подогревает интерес к ним, а с другой, избавляется от ложных слухов. Так было и с премьерой Mi 9, которая состоялась сегодня, 20 февраля.

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

 

Ещё до анонса руководство Xiaomi заявило, что Mi 9 - это самый красивый аппарат в истории бренда. Речь идёт в первую очередь о задней панели устройства, которая, как сейчас модно, выполнена из стекла, но при этом имеет особую текстуру, благодаря которой меняет оттенок в зависимости от освещения и угла взгляда.

Лицевую панель, защищённую стеклом Gorilla Glass 6, почти полностью занимает AMOLED-матрица производства Samsung с диагональю 6,39 дюйма, разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек) и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Как утверждает производитель, яркость экрана достигает 600 нит, и на него приходится 91 % фронтальной части корпуса. Чтобы достичь такого показателя, Xiaomi максимально уменьшила нижнюю рамку (хотя и не сделала её равной по ширине боковым), а верхний трапециевидный вырез заменила на более компактную «каплю». В неё поместился только одинарный модуль селфи-камеры с разрешением 20 Мп, AI, HDR и функцией записи видео в формате 1080p.


Аппаратной платформой Xiaomi Mi 9 служит мобильная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, производимая по 7-нм техпроцессу. В основе чипсета лежат процессорные ядра Kryo 485, поделённые на три кластера. Первый, самый производительный, поддерживает тактовую частоту 2,84 ГГц, второй чуть медленнее - 2,42 ГГц, а третий считается энергоэффективным, так как частота его ядер не превышает 1,8 ГГц. За обработку графики и геймерские возможности модели отвечает GPU Adreno 640.

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

 

К слову, использованию Mi 9 в качестве игрового смартфона разработчики уделили особое внимание. Кроме топовой аппаратной платформы смартфон обзавёлся технологией Game Turbo, основанной на искусственном интеллекте. По замыслу производителя, с помощью машинного обучения аппарат понимает, что в данный момент запущена игра, и направляет все вычислительные ресурсы на данную задачу. В конечном итоге это должно обеспечивать максимально долгую работу процессора в режиме пиковой производительности и, соответственно, держать кадровую частоту (FPS) на высоком уровне.


Xiaomi Mi 9 укомплектован 128-Гбайт встроенным накопителем UFS 2.1, расширить который невозможно ввиду отсутствия слота microSD. А вот объём оперативной памяти можно выбирать между 6 и 8 Гбайт (LPDDR4x). В рамках модели Mi 9 больше ёмкостей производитель не предложит, но энтузиасты неудовлетворёнными не останутся: для них подготовлена версия Explorer Edition с «прозрачной» задней крышкой, флеш-памятью 256 Гбайт и ОЗУ 12 Гбайт.

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

 

С таким «набором» Xiaomi Mi 9 набирает свыше 387 000 очков в AnTuTu, что делает его одним из самых мощных смартфонов и самым мощным в текущем модельном ряду бренда.

Что касается тыльной камеры, то, похоже, Xiaomi всерьёз взялась за покорение рейтинга DxOMark. Эксперты этого сайта уже успели протестировать новинку и присудили ей второе место с общим результатом 107 баллов. Лучше «выступают» только Huawei P20 Pro и Huawei Mate 20 Pro, которые разделяют первую строчку с показателем 109 очков у каждого, а Apple iPhone XS Max с появлением Mi 9 опустился на третью позицию.

Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

 

Основная камера Xiaomi Mi 9 состоит из трёх модулей, защищённых сапфировым стеклом. Главным среди них является 48-мегапиксельный Sony IMX586 с 6-линзовой оптикой f/1,75. Чтобы уместить в датчике формата 1/2" такое количество точек, размер каждой из них уменьшили до 0,8 мкм, а для лучшего качества съёмки в темноте придумали технологию Quad Bayer, объединяющую 4 пикселя одного цвета. Таким образом, датчик превращается в 12-мегапиксельный, но с размером точки 1,6 мкм.

В компанию к основному сенсору добавили 12-Мп Samsung S5K3M5 (1 мкм, f/2,4) с длиннофокусной оптикой для двукратного оптического зума и 16-Мп модуль с широкоугольным объективом (1 мкм, f/2,2, обзор 117 градусов), способный снимать в макрорежиме с расстояния до 4 см. Из прочих особенностей камеры Mi 9 отметим поддержку искусственного интеллекта, запись видео с максимальной частотой 960 кадров/с, четырёхосевой оптический стабилизатор и двойной автофокус (лазерный + PDAF).


Источником питания Xiaomi Mi 9 служит аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживающий 27-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку. Правда, штатный проводной адаптер выдаёт только 18 Вт, а беспроводная зарядная станция в комплект вообще не входит. Её можно купить отдельно в паре с 27-Вт блоком питания для USB-C.

Из прочих характеристик новинки отметим отдельную физическую клавишу для вызова голосового помощника Google Assistant, чип NFC и операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10 «из коробки».

В продажу Xiaomi Mi 9 поступит в следующем месяце в трёх цветовых решениях - фиолетовом (Lavender Violet), синем (Ocean Blue) и чёрном (Piano Black). Розничная стоимость в Китае составит $455 за версию 6/128 Гбайт и $490 за модификацию 8/128 Гбайт. Оборудованный памятью 12/256 Гбайт Mi 9 Explorer Edition оценён в $595.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

19:03 Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду

18:27 Депозитные ставки для физлиц 20.02.19

17:37 В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank

17:32 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

17:24 НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках

16:01 Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва

12:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.02.19

12:51 Биржи АТР закрылись 20 февраля в основном ростом в ожидании прогресса в переговорах США и КНР

12:37 Cправочный курс гривни вырос на 8,11 коп. до 27,0933 грн

11:31 Курсы валют по карточным операциям на 20.02.19

11:28 Остатки средств на корсчетах банков 20.02.19

11:11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.02.19

11:09 НБУ продал 19 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,3 млрд гривен

10:59 18 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,3 млн до $111,8 млн

07:41 Биржи США закрылись 19 февраля в слабом плюсе на ожидании возобновления переговоров с Китаем

• дальше…

19:09 Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат

15:48 Льготный период растаможки «евроблях» решили не продлевать

14:36 Нефть умеренно дешевеет 20 февраля, Brent торгуется у $66 за баррель

14:30 Цены на АЗС в Киеве 20 февраля не изменились

09:29 Коммерческий шпионаж. Первое решение АМКУ

08:59 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

08:22 Облгазы согласовали проект постановления о повышении норм потребления газа в Украине

08:16 Газораспределительные компании требуют от «Нафтогаза» увеличить их долю в цене на газ. Чтобы, как при Януковиче

08:03 Инвестфонд «Голдмен» купил 40,2% акций «Газтранзита», конфискованных у российского «Газпрома»

19.02 Минфин на аукционах ОВГЗ 19 февраля привлек в госбюджет более 536,1 млн грн и $116,3 млн

• дальше…

17:42 Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

17:32 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

16:53 Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга

15:15 Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за «Брекзита»

14:21 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

14:14 Эрдоган делает ставку на дешевые кредиты. При этом из-за предвыборных обещаний растут риски для турецких банков

14:08 Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд

09:21 Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

09:14 Северокорейские хакеры впервые в истории атаковали Россию

08:42 Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США

08:30 Трамп подписал указ о создании космических войск США

19.02 Германия лидирует в мире по торговому профициту

19.02 Военнослужащим РФ запретили пользоваться гаджетами

19.02 Индикатор мировой торговли ВТО упал до минимума за 9 лет

19.02 Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня

• дальше…

18:34 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

11:51 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

09:39 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

08:59 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

• дальше…

18:21 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

14:21 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

09:58 «Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

09:39 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

08:59 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

19.02 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

19.02 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

19.02 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

18.02 Атакующий кулак. Зачем Россия развернула в Ростовской области «эксперементальную дивизию»

• дальше…

14:59 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

13:24 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

12:27 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

19.02 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

18.02 В Украине упростили передачу автомобильных номеров

18.02 Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа

15.02 В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно