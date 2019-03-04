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Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
09:41 04.03.2019 |
После анонса смартфона Galaxy Fold компания Samsung начала предлагать складные дисплеи другим производителям смартфонов для использования в их устройствах.
Южнокорейский ресурс ETNews сообщил, что Samsung Display предоставила образцы панели компаниям Apple и Google.
По данным источников ETNews, компании получили в качестве образца гибкую панель с диагональю 7,2 дюйма, что всего на 0,1 дюйма меньше, чем диагональ основного дисплея Galaxy Fold.
Публикация ETNews небогата подробностями, однако ресурс сообщил, что Samsung в настоящее время может выпускать около 2,4 млн складных дисплеев в год с перспективой увеличения объёмов производства до 10 млн единиц.
У Samsung есть все шансы стать основным поставщиком складных панелей для Apple, поскольку она уже поставляет большую часть OLED-панелей для смартфонов iPhone XS и XS Max. И хотя в прошлом году к цепочке поставок OLED-панелей для Apple подключилась компания LG, вряд ли она сможет догнать Samsung в ближайшем будущем.
Ожидается, что смартфоны iPhone 2019 сохранят привычный дизайн с обычными дисплеями. По мнению аналитиков, если Apple и освоит производство складных iPhone, то не раньше 2020 года.
Каким будет складной смартфон от Apple, пока не ясно. Galaxy Fold может трансформироваться из телефона в планшет, но при этом стоит $1980 долларов, что делает его более дорогим, чем большинство планшетов и ноутбуков. По всей видимости, Apple, придётся искать пути удешевления смартфона, будь то применение менее затратных технологий производства или использование более простого дизайна.
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