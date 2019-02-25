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Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2
09:18 25.02.2019 |
Компания Microsoft представила гарнитуру смешанной реальности нового поколения HoloLens 2, которая будет конкурировать с Magic Leap One. Компания заявляет, что устройство станет более качественным, удобным и обеспечит лучшие в отрасли возможности уже из коробки. HoloLens 2 имеет более чем удвоенное поле зрения по сравнению с предшественником, сохраняя при этом ту же плотность - 47 пикселей на градус зрения.
Microsoft не сообщает особых технических подробностей, но говорит, что изменение эквивалентно переходу с телевизора с разрешением 720p на 2K для каждого глаза. Гарнитура сможет отслеживать направление взгляда пользователя, чтобы точнее понимать, куда смотрит человек в виртуальном пространстве. Будет поддерживаться технология идентификации Windows Hello, очевидно, по роговице глаза.
HoloLens 2 получила новый датчик глубины time-of-flight в сочетании с некоторыми алгоритмами на основе машинного обучения для отслеживания жестов рук в трёхмерном пространстве без каких-либо контроллеров. Во время демонстрации в прямом эфире один из сотрудников Microsoft запускал в 3D-пространстве различные приложения, в том числе виртуальное пианино и приложение Microsoft Teams (аналог Slack и Facebook Workplace от программного гиганта). При этом он мог нажимать кнопки и другие элементы интерфейса в воздухе пальцами.
Выпуская HoloLens 2, Microsoft по-прежнему нацелена на корпоративных клиентов. На презентации во время Mobile World Congress компания потратила немало времени на объяснение полезности устройства уже в текущем виде для крупного бизнеса. Корпорация работает с рядом отраслевых партнёров, включая Airbus, Bosch, Honeywell, Pearson, Philips и Saab, над выпуском программного обеспечения для пользователей HoloLens 2. Microsoft также пообещала, что приложение Spatial сделает возможным настоящую удалённую совместную работу. Соучредитель и исполнительный директор Spatial Ананд Агаравала (Anand Agarawala) продемонстрировал виртуальную доску, где несколько человек могли общаться и обмениваться идеями.
Кроме того, Microsoft позволит компаниям вносить в HoloLens 2 некоторые конструктивные изменения в случае выпуска значительного количества специализированных гарнитур. Например, Trimble, владелец пакета 3D-моделирования SketchUp, изменил гарнитуру, чтобы её можно было носить как каску на строительных площадках и в других потенциально опасных местах. Эта версия будет называться Trimble XR10 и выйдет вместе с обычной версией HoloLens 2 в конце года. Microsoft заявила, что будет работать с компаниями и со временем выпустит другие варианты исполнения гарнитур.
Оригинальные очки HoloLens были выпущены в марте 2016 года - устройство обладало уникальными возможности, а ранние демонстрации, включающие настольную версию Minecraft, указывали на широкий потенциал платформы на потребительском рынке. Однако первая гарнитура предназначалась разработчикам и никогда не позиционировалась для широкой аудитории, да и цена в $3000 была слишком высока для большинства. К тому же возможности гарнитуры ограничивались относительно узким полем зрения.
К сожалению, запуск новой версии HoloLens 2, при всех её плюсах, не только не привёл к снижению цены, но и повысил её. Гарнитура выйдет в конце года и будет продаваться за $3500 или за $125 в рамках ежемесячной подписки, включающей Dynamics 365 Remote Assist (ПО, помогающее техническим специалистам диагностировать проблемы удалённо). Microsoft подтвердила, что очки поступят в продажу пока только на рынки США, Японии, Китая, Германии, Канады, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии.
С 2016 года многое изменилось. Microsoft выпустила более массовую платформу Mixed Reality, объединяющую возможности VR и AR (впрочем, пока она всё же касается развития шлемов виртуальной реальности). Стартап Magic Leap тоже выпустил раннее издание Creator Edition собственной гарнитуры One для разработчиков стоимостью $2295.
Как и оригинальная HoloLens, новая гарнитура явно предназначена для узкоспециализированного применения в бизнесе и для разработчиков, чтобы эксперименты и разработка приложений продолжалась. Но на данный момент, естественно, ключевой и самой динамично развивающейся платформой дополненной реальности остаются смартфоны, которые есть в кармане у каждого. Вряд ли ориентированная на корпоративный сектор HoloLens 2 это изменит.
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