Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295

К сожалению, устройства дополненной и смешанной реальности на сегодняшний день остаются довольно дорогой забавой. Шлем Microsoft HoloLens в версии для разработчиков был выпущен в 2016 году и обходился им в $3000. А многострадальная Magic Leap начала продажу версии своих очков Magic Leap One Creator Edition в некоторых регионах США и по цене в $2295.

К стартапу Magic Leap относятся довольно скептически, так как компания демонстрировала слишком много качественной компьютерной графики в своих промовидео и мало рассказывала о технологической составляющей своих очков.





В июне этого года их показали вживую, но ограничились лишь внешним видом, без демонстрации устройства в действии. Когда же стало известно, что в качестве начинки для Magic Leap используется встраиваемый компьютер NVIDIA Tegra X2, то публика и вовсе разочаровалась. Масла в огонь подлила видеозапись с очков в действии. Где до рекламной графики ой как далеко.

Тем не менее Magic Leap One Creator Edition уже доступна для покупки некоторым счастливчикам. CEO компании утверждает, что это не совсем версия для разработчиков, а «полномасштабный работающий продукт потребительского класса». Но в первую очередь нацеленный на художников и разработчиков, которые могут разработать для устройства собственные приложения.

Устройство, по сути, состоит из трех частей: очков Lightwear, небольшого носимого компьютера Lightpack и карманного контроллера. Очки используют камеры и линзы для проецирования картинки, а в компьютере заключены уже названный выше чип, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарейка на три часа использования.