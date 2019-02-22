Тесты Xiaomi Mi 9 подтвердили существенный рост времени автономной работы

Ресурс GSMArena провёл свой традиционный тест по времени автономной работы и времени зарядки аккумулятора.

Итак, от одной подзарядки батарея Xiaomi Mi 9 ёмкостью 3300 мА·ч обеспечила работу в течение 91 часа. Это далеко не рекорд, но очень приличный результат. В режиме разговора смартфон продержался 23 часа 32 минуты, со включенным экраном при просмотре сайтов он проработал 10 часов и 9 минут, а при просмотре видео - 19 часов и 2 минуты.

По сравнению с прошлогодним Mi 8 с батареей 3400 мА·ч результаты выросли очень сильно - он «продержался» 86 часов, 22 часа и 37 минут, 11 и 14 часов соответственно. В режиме ожидания прогресс наблюдается в основном благодаря переходу с SoC Snapdragon 845 на Snapdragon 855.

Интересно, что Huawei Mate 20 Pro с аккумулятором ёмкостью 4200 мА·ч показал себя хуже - он продержался 85 часов в режиме ожидания, в режиме разговора - 28:43, просмотр сайтов - 13:57, просмотр видео - 15:22. Только в режиме разговора и просмотра сайтов результаты оказались лучше. Если выключить работу подэкранного дактилоскопического датчика, то Huawei Mate 20 Pro выходит на уровень 91 часа, как у Xiaomi Mi 9 со включенным датчиком.



