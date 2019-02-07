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Преступники научились обходить функцию блокировки краденых iPhone
16:59 07.02.2019 |
В далеком 2013 году компания Apple реализовала в iPhone функцию безопасности, призванную сделать устройство непривлекательным для воров. Поскольку iPhone может быть связан только с одной учетной записью iCloud, для того чтобы преступник смог его продать, она должна быть полностью удалена, а сделать это без пароля iCloud невозможно. Без пароля также нельзя откатить iPhone до заводских настроек.
Пока учетная запись iCloud действует, настоящий владелец устройства может удаленно заблокировать его и определить местоположение с помощью функции Find My iPhone. Выходит, краденый iPhone, привязанный к iCloud своего настоящего владельца, для воров бесполезен (они смогут продать разве что запчасти).
Вышеописанная функция безопасности действительно помогла уменьшить число краж, однако предприимчивые преступники все же научились обходить ее, пишет Motherboard. Воры, программисты и хакеры объединили усилия, чтобы найти способы обхода блокировки iCloud и успешно продавать краденые iPhone.
Схема, получившая название iCloud unlock, предполагает использование поддельных квитанций и счетов для того, чтобы убедить Apple, будто вор является законным владельцем iCloud, баз данных с информацией о смартфонах и социальной инженерии в магазинах Apple Store.
Для удаления iCloud преступники либо получают пароль от самой жертвы (с помощью фишинга), либо обманом заставляют сотрудника Apple Store разблокировать краденое устройство. Третий вариант встречается редко и заключается в изъятии центрального процессора устройства с материнской платы и перепрограммировании. В некоторых случаях воры даже заставляют самих жертв удалять свои учетные записи iCloud, угрожая им физической расправой.
В мессенджерах даже существуют специализированные сообщества хакеров, занимающихся разблокировкой iPhone с целью их дальнейшей продажи. Они обмениваются опытом и публикуют скриншоты успешных взломов. Некоторые хакеры работают над десятками устройств одновременно.
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