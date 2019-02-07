Новый смартфон Essential Phone PH-2 от создателя Android получит фронтальную камеру, которая сможет «видеть» сквозь дисплей

Безрамочный смартфон Essential PH-1 или Essential Phone, разработку которого возглавлял создатель операционной системы Android Энди Рубин (Andy Rubin), был представлен в конце мая 2017 года.

Устройство оказалось довольно интересным, но и критиковали его многие, поэтому оно фактически провалилось в продажах, как бы не старались разработчики подстегнуть интерес пользователей постоянным снижением цены.

В конце прошлого года стало известно, что Essential Phone был снят с производства, разработчики делают совершенно новое устройство, которое получит небольшой экран для навигации, а также систему искусственного интеллекта.

Тем не менее, источники утверждают, что Essential Phone PH-2 все же был запущен в разработку. В нем используется революционная технология, которая позволяет отказаться от выреза под фронтальную камеру, при этом не делать ее выдвижной.

Фронтальная камера будет спрятана под поверхность экрана, который во время работы камеры может становиться частично прозрачным, чтобы через него проходило достаточное количество света. В данный момент разработчики изучают возможность реализации такого решения на ЖК-экранах и дисплеях, выполненных по технологии OLED.

Дактилоскопический датчик будет встроен под поверхность дисплея. Высказываются предположения, что новый Essential Phone может быть выпущен до конца текущего календарного года.