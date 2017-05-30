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Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
16:06 30.05.2017 |
Компания Essential, которую создал «отец» операционной системы Android Энди Рубин (Andy Rubin), представила свой первый смартфон - аппарат Essential Phone с рядом весьма любопытных особенностей.
Новинка получила весьма необычный дисплей с очень узкими боковыми и верхней рамкой. В верхней части экрана имеется «вырез» под фронтальную камеру. Размеры рамки в нижней части корпуса также невелики. Всё это позволяет максимально задействовать площадь лицевой поверхности для вывода изображения.
Собственно дисплей характеризуется размером 5,71 дюйма по диагонали и разрешением 2560 × 1312 точек (соотношение сторон 19:10). Яркость достигает 500 кд/м2, контрастность превышает 1000:1.
В аппарате применён передовой процессор Qualcomm Snapdragon 835. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графический ускоритель Adreno 540 и модем X16 LTE со скоростью загрузки данных до 1 Гбит/с. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт.
На тыльной стороне корпуса расположилась сдвоенная камера с 13-мегапиксельными сенсорами. Система Hybrid Auto Focus совмещает контрастную, фазовую и лазерную технологии фокусировки. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Обе камеры поддерживают запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.
Оснащение включает флеш-модуль UFS 2.1 вместимостью 128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac MIMO, модуль NFC, четыре микрофона с шумоподавлением, порт USB Type-C. Среди присутствующих датчиков можно выделить приёмник GPS/ГЛОНАСС, сенсоры приближения и освещённости, барометр, акселерометр, гироскоп, магнитометр и дактилоскопический сканер, который расположен на тыльной стороне смартфона.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3040 мА·ч. Аппарат выполнен в корпусе из титана и керамики, а экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Габариты составляют 141,5 × 71,1 × 7,8 мм, вес - около 185 граммов. Разумеется, применена операционная система Android, но версия не уточняется.
Для смартфона разработана оригинальная система аксессуаров. На тыльной стороне есть специальные контакты Click с магнитным креплением.
Поначалу покупатели смогут приобрести зарядную станцию и панорамную камеру.
Последняя снабжена двумя 12-мегапиксельными сенсорами и двумя оптическими блоками на противоположных сторонах. Поддерживается запись видео с разрешением 3840 × 1920 точек и скоростью 30 кадров в секунду. Весит камера менее 35 граммов.
Приём заказов на новинку уже начался. Essential Phone предлагается по цене 699 долларов США. Действует также ограниченное предложение с панорамной камерой в комплекте: набор сейчас стоит 749 долларов.
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