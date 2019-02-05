Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ

Apple в конце декабря 2018 года достигла соглашения с налоговыми властями Франции об урегулировании претензий после 10 лет разбирательств, выплатив почти 500 млн евро налоговой задолженности, сообщают во вторник французские СМИ.

"Налоговые власти Франции недавно завершили многолетнюю аудиторскую проверку отчетности компании во Франции, и корректировка будет отражена в нашей публичной отчетности", - цитирует заявление Apple для AFP французская газета Le Monde.

Компания не стала уточнять сумму корректировок и выплат.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр входит в группу политиков, настаивающих на введении общеевропейского налога на цифровой сектор. Налог на digital, предусматривающий взимание 3% со всей интернет-выручки высокотехнологичных компаний (Apple, Amazon, Google, Facebook и других), пока не получил поддержки во многих странах ЕС, однако его обсуждение продолжается.