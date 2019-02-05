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Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
20:46 04.02.2019 |
Разработчики рейтинга Antutu опубликовали первый рейтинг смартфонов на базе Android. за 2019 год - за январь. В десятке лидеров пять позиций занимают смартфоны Huawei и Honor на основе однокристальной системы Kirin 980, но первое место принадлежит смартфону ZTE на базе Snapdragon 845.
Лидерскую позицию уже второй месяц подряд занимает игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars, дебютировавший в Китае в конце прошлого года и только подумывающий появиться в продаже за его пределами. Он набрал более 320 тысяч баллов, рекордное количество до выхода устройств на новейшей Snapdragon 855.
Со второго по пятое место занимают Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2, а Huawei Mate 20 Pro расположился на седьмом. Также в десятку вошли Xiaomi Black Shark Helo, обогнавший Mate 20 Pro, а затем OnePlus 6T, Vivo NEX Ultimate и Asus ROG Phone.
Компания ZTE начала принимать предварительные заказы на игровой смартфон Nubia Red Magic Mars за пределами Китая. Предзаказ доступен для Европы, Великобритании, США и Канады.
Смартфон вполне может составить конкуренцию «самому дешёвому флагману» Xiaomi Pocophone F1. Версию с 6 ГБ оперативной памяти и64 ГБ флэш-памяти можно заказать за 389 долларов, версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ на накопителе - за 439 долларов. Версия с 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на накопителе пока не предлагается, она должна стать доступна «скоро».
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