Финансовые новости
- |
- 20.04.18
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Анонсирован геймерский смартфон Nubia Red Magic с 5,99-дюймовым экраном
08:52 20.04.2018 |
Компания ZTE представила свой первый игровой смартфон - Nubia Red Magic. Да, он весьма необычно выглядит, но самое интересное в нём - цена. Он существенно дешевле даже аппарата Xiaomi, не говоря уже о смартфоне Razer.
Если точнее, то за Nubia Red Magic просят 400 долларов. Цена обусловлена наличием не самой свежей платформы. Вместо Snapdragon 845 тут используется Snapdragon 835, но вряд ли это будет заметно в играх. С остальными параметрами всё в порядке. Тут шестидюймовый дисплей Full HD+, 6 либо 8 ГБ ОЗУ, 64 либо 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятор ёмкостью 3800 мА·ч.
Основная камера тут одинарная разрешением 24 Мп (диафрагма F/1.7), а фронтальная основана на восьмимегапиксельном датчике. Также можно отметить наличие аппаратного переключателя для активации производительного режима (в нём уведомления не перекрывают игру) и наличие усилителя TAS2555. Производитель говорит о какой-то инновационной системе охлаждения, но подробностей нет. Однозначно можно сказать, что ни о каких вентиляторах, которые смартфону приписывали слухи, речи не идёт. Также, судя по всему, дисплей не поддерживает кадровую частоту в 120 Гц. Со светодиодной полоской тоже ясно нет, так как источники не говорят, зачем она нужна.
За младшую версию новинки просят 400 долларов, а за старшую - 480 долларов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как работает новая система Matching и что о ней думают банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Ценность гражданства Украины существенно выросла - исследование
|НБУ оценивает рост ВВП Украины в I кв.-2018 в 2,3%
|НБУ рассчитывает на новые программы с МВФ и ЕС уже с 2020 года - инфляционный отчет
|С Вилкула и Колесникова могут снять депутатскую неприкосновенность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Компания Amazon представила собственный браузер для Android
|Анонсирован геймерский смартфон Nubia Red Magic с 5,99-дюймовым экраном
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
Это интересно
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств
|Первая коммерческая линия Hyperloop заработает уже через два года
|iPhone X собрал львиную долю прибыли от продаж в отрасли в 4 квартале 2017 года
|Зачем начальству искусственный интеллект
|Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть “слишком немецким”
|Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров
|Смех на рабочем месте - признак… чего?