Анонсирован геймерский смартфон Nubia Red Magic с 5,99-дюймовым экраном

Компания ZTE представила свой первый игровой смартфон - Nubia Red Magic. Да, он весьма необычно выглядит, но самое интересное в нём - цена. Он существенно дешевле даже аппарата Xiaomi, не говоря уже о смартфоне Razer.





Если точнее, то за Nubia Red Magic просят 400 долларов. Цена обусловлена наличием не самой свежей платформы. Вместо Snapdragon 845 тут используется Snapdragon 835, но вряд ли это будет заметно в играх. С остальными параметрами всё в порядке. Тут шестидюймовый дисплей Full HD+, 6 либо 8 ГБ ОЗУ, 64 либо 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятор ёмкостью 3800 мА·ч.

Основная камера тут одинарная разрешением 24 Мп (диафрагма F/1.7), а фронтальная основана на восьмимегапиксельном датчике. Также можно отметить наличие аппаратного переключателя для активации производительного режима (в нём уведомления не перекрывают игру) и наличие усилителя TAS2555. Производитель говорит о какой-то инновационной системе охлаждения, но подробностей нет. Однозначно можно сказать, что ни о каких вентиляторах, которые смартфону приписывали слухи, речи не идёт. Также, судя по всему, дисплей не поддерживает кадровую частоту в 120 Гц. Со светодиодной полоской тоже ясно нет, так как источники не говорят, зачем она нужна.

За младшую версию новинки просят 400 долларов, а за старшую - 480 долларов.



