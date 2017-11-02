Razer Phone: игровой смартфон с флагманской начинкой и невероятным экраном

Слухи о мощном игровом смартфоне компании Razer ходят ещё с прошлого года, однако «материализовался» он только прошлой ночью. С официальным анонсом Phone (такое вот лексические простое и в то же время претенциозное имя у аппарата) стали известны его полные характеристики, рекомендованная цена и дата начала мировых продаж.

Итак, Razer Phone представляет собой 5,72-дюймовый смартфон с акцентом на высокую производительность в играх для ОС Android. Восьмой версией операционной системы создатели Phone пока решили геймеров не баловать, ограничившись Android 7.1.1 Nougat с Nova Launcher (обновление до Oreo ожидается только весной).





Экран фаблета носит имя UltraMotion - он выполнен по технологии IGZO и защищён стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение матрицы составляет 1440 × 2560 пикселей, частота обновления - 120 Гц. Технология Wide Color Gamut (сокращённо WCG) обещает высокую точность цветопередачи. Экран обрамлён со всех четырёх сторон, по соседству с ним невооружённым глазом можно увидеть сетки динамиков.

Аудиоподсистема включает в себя стереодинамики с технологией Dolby Atmos, два усилителя и внешний 24-битный цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом USB-C. «Родное» 3,5-мм гнездо для наушников, стоит заметить, отсутствует - к неудовольствию многих геймеров и аудиофилов, для которых преимущественно и разрабатывался Phone.

Гарнитуру предлагается подключать через комплектный переходник USB-C - 3,5-мм Mini-Jack

Новинка, среди прочего, характеризуется немалыми размерами, равными 158,5 × 77,7 × 8 мм, и весит 197 г. В алюминиевом корпусе содержатся следующие основные компоненты Razer Phone: восьмиядерный (в конфигурации «4 + 4») SoC Qualcomm Snapdragon 835 с графической подсистемой Adreno 540, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4-1866, функционирующей в двухканальном режиме, 64-гигабайтный флеш-накопитель стандарта UFS и литий-ионная батарея на 4000 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. Помимо привычных сетевых интерфейсов Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 4.2, присутствуют NFC и LTE. На случай если внутренней памяти Phone кому-либо из его будущих владельцев покажется недостаточно, имеется возможность установки ёмкой карты microSD.

Камер у дебютного смартфона Razer три: 8-мегапиксельная фронтальная и две тыльные на 12 Мп (широкоугольный объектив ƒ/1,75) и 13 Мп (ƒ/2,6, 2-кратный зум). Обе основные камеры наделены автофокусом и вспышкой.

Совмещённый с кнопкой Power сканер отпечатков пальцев находится сбоку справа. На противоположной стороне Razer Phone расположены кнопки регулировки громкости. Внизу предусмотрен порт USB-C, который выполняет функцию разъёма для зарядного устройства, разъёма для передачи данных по USB и разъёма для подключения гарнитуры или наушников (через переходник).





Цветовое исполнение у Phone только одно - тёмно-серое, с неброским логотипом компании-производителя на тыльной поверхности. Позднее в США, Канаде и некоторых странах Западной Европы в продаже появятся экземпляры ограниченной (1337 шт.) серии Razer Phone Special Edition с традиционным кислотно-зелёным обрамлением логотипа. Что касается «обычного» Phone, то его релиз назначен на 17 ноября. Рекомендованные цены для разных рынков не одинаковы: $699,99 для США (без учёта налога с продаж), €749,99 для стран еврозоны и £699,99 для Великобритании.



