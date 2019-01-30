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На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
12:56 30.01.2019 |
На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, сообщает Bloomberg.
Адвокат Ларри Уильямс II из Хьюстона (штат Техас, США) утверждает, что неизвестный смог подслушать его беседу с клиентом через приложение FaceTime из-за бага в операционной системе. Уильямс обвинил компанию в халатности и нарушении гарантии, указав на закон об ответственности, которую несет производитель при создании продукта. Юрист требует возмещения ущерба от IT-корпорации, сумма еще не установлена.
Ранее пользователи смартфонов от Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime можно услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов. Также стало известно, что третьи лица могли прослушивать разговоры в групповых чатах.
В видеочате FaceTime была обнаружена уязвимость, позволяющая подслушать собеседника, до того как он примет звонок. Этот баг касается всех владельцев iPhone, iPad или Mac, если на устройствах установлено соответствующее приложение, сообщает портал 9to5Mac.
Проверить факт прослушки можно следующим образом: пользователь начинает видеозвонок с помощью FaceTime, свайпает область внизу экрана и выбирает пункт "добавить человека". После этого он вписывает свой собственный номер, из-за чего в приложении начинается групповой звонок. С этого момента пользователь слышит все, что происходит рядом с телефоном своего собеседника, даже если он еще не принял звонок.
При этом человек даже не подозревает, что его прослушивают: никакой индикатор на экране не появляется.
Apple уже выпустила официальное заявление, в котором признала наличие проблемы, и пообещала выпустить патч в самом ближайшем времени. "Мы знаем об этой уязвимости и выпустили патч, который станет доступен вместе с обновлением системы до конца этой недели", - заявили представители компании.
Многие пользователи "яблочных" устройств посоветовали другим полностью отключить FaceTime в настройках системы, пока уязвимость не устранена.
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