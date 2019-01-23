10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года

Из-за затишья на рынке смартфонов производители в текущем году будут вынуждены искать новые способы привлечения покупателей. Одним из них, как отмечает ресурс Digitimes, станет апгрейд ряда компонентов сотовых аппаратов.

Смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars с 10 Гбайт ОЗУ

Речь, в частности, идёт о наращивании объёма оперативной памяти. Участники рынка полагают, что 10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских Android-смартфонов модельного ряда 2019 года.

Более того, некоторые разработчики будут комплектовать новые смартфоны 12 Гбайт оперативной памяти. Кстати, первым в мире аппаратом с таким размером ОЗУ стала модель Lenovo Z5 Pro GT.

Lenovo Z5 Pro GT

Кроме того, как ожидается, производители сотовых аппаратов продолжат экспериментировать с размещением и конфигурацией камер. Основные тенденции в данной сфере - использование дисплеев с вырезом или отверстием, применение выдвижных модулей и создание многообъективных камер.

Однако, считают участники рынка, потребители начнут массово обновлять смартфоны только после того, как будут развёрнуты коммерческие сети пятого поколения и появятся устройства с поддержкой 5G.