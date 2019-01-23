Финансовые новости
- |
- 23.01.19
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года
09:22 23.01.2019 |
Из-за затишья на рынке смартфонов производители в текущем году будут вынуждены искать новые способы привлечения покупателей. Одним из них, как отмечает ресурс Digitimes, станет апгрейд ряда компонентов сотовых аппаратов.
Речь, в частности, идёт о наращивании объёма оперативной памяти. Участники рынка полагают, что 10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских Android-смартфонов модельного ряда 2019 года.
Более того, некоторые разработчики будут комплектовать новые смартфоны 12 Гбайт оперативной памяти. Кстати, первым в мире аппаратом с таким размером ОЗУ стала модель Lenovo Z5 Pro GT.
Кроме того, как ожидается, производители сотовых аппаратов продолжат экспериментировать с размещением и конфигурацией камер. Основные тенденции в данной сфере - использование дисплеев с вырезом или отверстием, применение выдвижных модулей и создание многообъективных камер.
Однако, считают участники рынка, потребители начнут массово обновлять смартфоны только после того, как будут развёрнуты коммерческие сети пятого поколения и появятся устройства с поддержкой 5G.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
|Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?
|После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%
Это интересно
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
|Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками