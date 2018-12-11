Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти

Компания ZTE представила новую модификацию смартфона Nubia X, официальная презентация которого состоялась в октябре нынешнего года. Анонсированное устройство получило название Nubia X Collectors Edition.

Главная особенность аппарата - наличие двух дисплеев, которые расположены во фронтальной и тыльной частях корпуса. Лицевая панель имеет размер 6,26 дюйма по диагонали и обладает разрешением в 2280 × 1080 точек. Сзади установлен 5,1-дюймовый экран с разрешением 1520 × 720 пикселей.





Такое исполнение позволило отказаться от фронтальной камеры. Для селфи-съёмки служит основная двойная камера на базе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. При этом вспомогательный экран сзади выполняет функции видоискателя.

«Сердце» аппарата - процессор Snapdragon 845 с восемью вычислительными ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630. Объём оперативной памяти достигает 8 Гбайт.

Изначально смартфон предлагался в версиях с флеш-накопителем вместимостью 64, 128 или 256 Гбайт. Новая версия Nubia X Collectors Edition получила 512 Гбайт встроенной флеш-памяти.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo и надстройкой Nubia UI 6.0 X. Цена - приблизительно 770 долларов США.





