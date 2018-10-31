Финансовые новости
- |
- 31.10.18
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
12:36 31.10.2018 |
Состоялась официальная презентация высокопроизводительного смартфона Nubia X, который получил ряд весьма любопытных особенностей.
Аппарат наделён сразу двумя дисплеями. Во фронтальной части располагается панель FHD+ In-Cell 2.5D с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2280 × 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.
В тыльной части установлен вспомогательный экран AMOLED 2.5D размером 5,1 дюйма по диагонали. Эта панель обладает разрешением 1520 × 720 точек.
У смартфона нет фронтальной камеры. Для селфи-съёмки служит основная двойная камера на базе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. При этом вспомогательный экран сзади выполняет функции видоискателя.
Ещё одна особенность новинки - два дактилоскопических сканера, которые располагаются в левой и правой боковых частях корпуса. Таким образом, разблокировка может выполняться и правой, и левой рукой.
Применён процессор Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре - до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630.
Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 64, 128 или 256 Гбайт. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C и аккумулятор ёмкостью 3800 мА·ч.
Габариты составляют 154,1 × 73,3 × 8,4 мм, вес - 181 грамм. Используется операционная система Android 8.1 (Oreo) с надстройкой Nubia UI 6.0.
Приобрести смартфон можно будет по цене от 470 до 620 долларов США в зависимости от версии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как и где Кремль использует частные военные компании
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
|Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым
|Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
|Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID
|Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina
|Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
Это интересно
|Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
|McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями
|Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
|Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
|Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей