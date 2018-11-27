Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg

В середине ноября 2018 года представители Tesla пригласили журналистов на экскурсию по фабрике Gigafactory 2 в Буффало. Tesla получила завод после покупки компании по производству солнечных электросистем SolarCity за $2,6 млрд в 2016 году. Сейчас Gigafactory 2 сосредоточена на Solar Roof - покрытии для домов со встроенными солнечными батареями.

20 ноября издание Bloomberg опубликовало материал, в котором журналисты издания поделились своими впечатлениями от Gigafactory 2. Они считают, что Илон Маск забросил развитие завода в Буффало из-за проблем с Tesla Model 3, несмотря на субсидии государства и $750 млн инвестиций, а саму фабрику сравнили с «пустым супермаркетом Walmart», внутри которого скрыты некоторые производственные линии.

Строительство второго завода по производству солнечной черепицы завершили в 2016 году. По словам журналистов, Tesla представила завод в Буффало как продолжение гигантской аккумуляторной фабрики Gigafactory в штате Невада. На Gigafactory работает 7000 человек, и её производственные мощности помогли Tesla стать крупным производителем автомобилей: мощности завода хватит, чтобы в 2020 году выпустить 500 тысяч автомобилей Tesla.





Предполагалось, что Tesla будет работать сразу с несколькими производственными линиями на новой фабрике Gigafactory 2, но сейчас журналисты Bloomberg увидели только одну, причём не полностью автоматизированную. По фабрике разбросаны деревянные ящики с незадействованным производственным оборудованием.

По информации Bloomberg, инвесторам в начале года демонстрировали помещения, которые заняты Panasonic, а не Tesla. А чтобы журналисты не увидели простаивающие производственные линии завода, Tesla построила стену внутри здания и заблокировала вид. Представители Tesla заявили, что не могут показать часть производственных процессов из-за секретности.

Журналисты издания пообщались с десятками текущих и бывших сотрудников Teslа, которые рассказали о своих впечатлениях о производстве солнечных крыш. По их словам, Tesla после покупки SolarCity пообещала быстро наладить производство и выйти на окупаемость, а также трудоустроить «тысячи рабочих», но ничего из этого не сделала.

Tesla заявляет, что сейчас на Gigafactory 2 работает 800 человек, что превышает план по найму. Компания собиралась нанять только 500 рабочих к апрелю 2019 года. Но, по информации Bloomberg, половина рабочих работает не на Tesla, а на Panasonic.

Черепицу Solar Roof представили в 2016 году в Universal Studios, демонстрация проходила на домах, которые использовались для съёмок «Отчаянных домохозяек». Презентацию проводил Илон Маск - он смог убедить акционеров проголосовать за сделку с SolarCity, голосование по которой должно было пройти через несколько недель после презентации.

Идея «солнечной черепицы» Илона Маска - сделать её красивой и функциональной одновременно. Это возможно за счёт оптической иллюзии: декоративные фотоэлементы должны выглядеть непрозрачными, но при этом захватывать свет и накапливать его в солнечных батареях.



Это оказалось сложнее, чем рассчитывали Маск и команда разработчиков, которую возглавлял его двоюродный брат Питер Рив (покинул Tesla в середине 2017 года). В 2017 году Solar Roof тестировала макеты солнечных батарей с подходящим внешним видом, но неудачно: солнечные элементы внутри «черепицы» преломляли свет таким образом, из-за чего, по словам источников Bloomberg, «черепица сияла».

Это не нравилось Маску - он приезжал на завод и называл образцы «слишком блестящими». Позже он утвердил дизайн и перестал приезжать, когда начались проблемы с Tesla Model 3. Вместо Маска руководить процессом начал бывший инженер Apple Карл Петерсон.

Получить рабочий экземпляр получилось только к концу 2017 года. До этого времени завод был практически бездействующим, и компания заключила договор с Panasonic, чтобы выполнить обязательства по найму людей. Panasonic установила в Gigafactory 2 собственную производственную линию и наняла людей в сентябре 2017 года. Tesla же предупреждала своих рабочих на Gigafactory 2, что «могут быть дни, когда будет нечего делать».

Кроме этого, с 2014 года правительство США выдало SolarCity субсидии на обеспечение рабочих мест, из которых $274 млн ушло на оборудование для завода. Но оно оказалось непригодным для выпуска Solar Roof, так как его заказывали для производства обычных солнечных панелей, которые тоже выпускает SolarCity.

Ещё одной проблемой стало производство «сэндвича» из стекла и солнечной панели: любые мелкие ошибки приводили к образованию пузырьков, что снижало надёжность продукции. Около 70% панелей были бракованными и отправлялись на переработку.

Илон Маск в последнем квартальном отчёте заявил, что «это был самый прибыльный квартал по производству солнечной энергии». Он считает, что производство Solar Roof будет расти в 2019 году. По мнению Bloomberg, в 2019 году решится - будет ли Gigafactory 2 прибыльной и успешной или станет катастрофой для Tesla и предупреждением для местной власти о том, что следует осторожнее доверять технологическим компаниям.

Информацию об объёмах производства Tesla предоставлять отказалась, заявив, что у Solar Roof множество клиентов, которые «заставят фабрику работать годами». Также компания заявила, что исправила технологические проблемы во втором квартале 2018 года. Сейчас бракованными остаются только 10% производственных панелей - для этого понадобилось 74 попытки изменения производственного процесса.