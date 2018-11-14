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Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах
12:01 14.11.2018 |
На прошлой неделе компания Samsung представила свой первый смартфон со сгибающимся смартфоном, который должен быть выпущен в марте следующего года по цене чуть менее 2000 долларов.
Однако компания не скрывает того факта, что она также работает над другими устройствами, которые будут оснащены подобными дисплеями. Очевидно, что первым подобным устройством должен стать сгибающийся планшет.
В Сети появились подробности о патенте, который зарегистрировала компания Samsung. В нем описывается планшет, которые сможет сгибаться не в одном, а в двух местах. Если говорить точнее, то он будет оснащен двумя шарнирными механизмами, которые позволят уменьшить площадь устройства в собранном состоянии примерно втрое.
В данном случае возникает вопрос, насколько увеличится толщина устройства в сложенном состоянии, но вряд ли она будет критичной и помешает комфортному использованию и переноске планшета. Разве что в кармане узких джинсов разместить его можно быть проблематично.
Можно предположить, что первый планшет Samsung со сгибающимся экраном дебютирует в следующем году.
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