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Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
08:32 08.11.2018 |
На своей ежегодной конференции для разработчиков (SDC 2018) компания Samsung продемонстрировала широкой общественности свой первый смартфон с гибким дисплеем. Собственно, с его помощью компания и анонсировала новый дисплей Infinity Flex и новый пользовательский интерфейс One UI.
Как и ожидалось, Samsung не стала представлять полностью готовый гибкий смартфон, но вместо этого продемонстрировала его прототип с гибкой OLED-панелью Infinity Flex Display. Помимо складного дисплея, устройство оснащено и обычным экраном, расположенным с другой стороны. То есть в сложенном состоянии используется меньший дисплей, а в развёрнутом - больший.
Гибкий экран Infinity Flex складывается вертикально, благодаря чему пользователь получает устройство с большим дисплеем, которое при этом можно будет сложить и уместить в кармане. В раскрытом состоянии смартфон превращается в планшет с 7,3-дюймовым дисплеем.
И здесь на сцену выходит интерфейс One UI. Samsung тесно сотрудничала с разработчиками Google и Android для создания нового удобного пользовательского интерфейса. Ключевой особенностью этой оболочки станет возможность работы с ней одной рукой, для чего все необходимые пользователю приложения и возможности будут сосредоточены в нижней части экрана.
Но в то же время новый пользовательский интерфейс оптимально использует всю площадь большого дисплея. Когда смартфон находится в развёрнутом состоянии, пользовательский интерфейс переходит в своеобразный планшетный режим, что даёт больше свободы действий. Например, One UI позволит одновременно открывать сразу до трёх приложений, чтобы максимально использовать большую складную панель.
К сожалению, Samsung не сообщила, когда именно она представит готовый складной смартфон Galaxy. Однако компания готовится начать массовое производство в ближайшие месяцы. Производство такого смартфона будет отнюдь не лёгкой задачей, в первую очередь из-за сложности производства дисплея Infinity Flex. Например, Samsung пришлось заменить стекло дисплея новым передовым композитным полимером, который способен быть как гибким, так и жёстким. Этот материал был изобретён компанией специально для нового устройства.
Ещё одной проблемой, связанной с дисплеем Infinity Flex, является то, что он должен быть достаточно надёжным, ведь его будут складывать сотни тысяч раз на протяжении всего срока службы смартфона. При этом он не должен деградировать со временем. Для этого Samsung использовала пластичный клей, который надёжно соединяет все компоненты вместе, позволяя им сгибаться и разгибаться множество раз.
Последняя и самая большая проблема, с которой столкнулась Samsung, заключается в том, что дисплей Infinity Flex должен был стать тоньше, чем любой другой мобильный дисплей, который компания когда-либо создавала. Для этого, например, была уменьшена толщина поляризатора на 45 %.
В конце отметим, что Samsung планирует в будущем создать различные гибкие дисплеи. Одни из них смогут сворачиваться, другие растягиваться, а третьи и вовсе сгибаться в разные стороны.
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