Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID

Apple презентовала новый iPad Pro в двух исполнениях: с экраном Liquid Retina диагональю 11" и 12,9", скруглёнными краями и более тонкими рамками. Дизайн корпуса, как и ожидалось, претерпел серьёзные изменения: он стал тоньше (сканер отпечатков пальцев и кнопка Home отсутствуют) и больше напоминает старые, блочные iPhone с сильно выступающей тыльной камерой.





На сегодняшний день это самые тонкие iPad: всего 5,9 мм. Размеры корпуса старшей модели сократились на четверть, а вес составляет 630 грамм. Масса 11-дюймовой версии чуть меньше iPad Pro 10,5", который пока остаётся в продаже, - 468 грамм. Плотность точек экрана у трёх моделей одинакова.

Неожиданным для Apple шагом стало появление универсального порта USB-C, заменившего фирменный Lightning. Это сделано в интересах более широкой совместимости с периферией, включая цифровые камеры, музыкальные инструменты и мониторы 5K. Вдвое выросла и скорость передачи данных. Порт можно применять даже для подзарядки iPhone. Вместе с тем Apple избавилась от 3,5-мм аудиогнезда. Встроенная акустика включает 4 динамика.

Матрица экрана получила улучшения в целом ряде аспектов: поддержке широкого цветового диапазона (P3), технологии True Tone для комфортного чтения, яркости, антибликовом покрытии, маскировке пикселей, сглаживании на уровне субпикселей. Технология ProMotion автоматически регулирует частоту обновления в диапазоне до 120 Гц в интересах скорости отклика и плавности работы.

Большие изменения претерпело цифровое перо Apple Pencil. Второе поколение получило беспроводную зарядку, цельный чувствительный к касаниям корпус без кнопок и портов. Чтобы привязать его к другому iPad, достаточно просто примагнить его к торцу планшета - тем же способом производится зарядка.

Новая клавиатура-чехол Smart Keyboard Folio защищает iPad Pro с обеих сторон, позволяет наклонять планшет в нескольких положениях благодаря магнитным фиксаторам, имеет крупные, удобные для набора клавиши. Клавиатура тоже не требует специального подключения или зарядки.

Улучшенный по сравнению с последними iPhone процессор A12X Bionic произведён на том же 7-нм техпроцессе, но обеспечивает на 35 % более высокую производительность на каждое из 8 вычислительных ядер с общим ростом быстродействия до 90 % при полной загрузке. Вдвое более быстрым стало и графическое ядро, призванное ускорить многие ресурсоёмкие задачи вроде монтажа, 3D-моделирования, дополненной реальности и графических задач.

Apple говорит, что её новые планшеты быстрее многих ноутбуков и способны обеспечить графику уровня современных стационарных консолей. Время автономной работы при этом сохранилось на уровне 10 часов при работе по Wi-Fi и до 9 часов проигрывания видео или аудио по сотовой связи.

Вычисления в области машинного обучения Neural Engine на процессоре A12X выполняются со скоростью 5 трлн операций/с. Благодаря этому дополненная реальность и другие задачи Core ML обрабатываются заметно быстрее. Появилась поддержка Face ID для авторизации по лицу - работает в портретном, альбомном и наклонённом положениях. 7-Мп камера TrueDepth поддерживает Animoji и Memoji.

Тыльная 12-Мп камера обладает широкой диафрагмой f/1,8, вспышкой True Tone, возможностью съёмки видео 4K с частотой 60 кадров/с, «кинематографической» стабилизацией и функцией 3-кратного масштабирования. Фотографии можно сохранять в формате RAW.

Появилась поддержка Bluetooth 5.0, гигабитного стандарта LTE, систем спутникового позиционирования Galileo и QZSS. Доступны 4 варианта с объёмом накопителя от 64 Гбайт до 1 Тбайт. Планшет iPad Pro получил производительность, необходимую для привычных программ профессионального назначения от Adobe, Autodesk и Procreate. В 2019 году, как известно, выйдет Photoshop CC для iPad с максимально приближенными к настольному окружению возможностями, а также приложение Adobe Project Aero, которое позволит создавать на iPad богатые миры дополненной реальности.

iOS 12.1 на iPad Pro предоставляет уже знакомые по iPhone жесты, включая касания для вывода из режима сна, и поддерживает работу в нескольких приложениях одновременно. Групповые звонки FaceTime доступны по аудио- и видеосвязи.





Новый планшет Apple iPad Pro станет доступным для предварительного заказа с 7 ноября. Цена 11-дюймовой версии начинается с отметки $799, а 12,9-дюймовой модификации - с $999. Топовая 12,9-дюймовая версия с накопителем ёмкостью 1 ТБ стоит $1749.