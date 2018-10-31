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Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina
08:34 31.10.2018 |
Apple давно не обновляла MacBook Air и наконец представила 13,3-дюймовую модель с экраном Retina. В результате разрешение возросло в 4 раза по сравнению с предшественником (2560 × 1600 против 1440 × 900): новый экран характеризуется 4 миллионами точек и на 48 % возросшим цветовым охватом.
Ноутбук стал на 10 % тоньше, а его объём сократился на внушительные 17 %. Масса его составляет 1,25 кг, что на 113 грамм меньше, чем у предыдущего поколения. Несмотря на сильно сузившиеся рамки вокруг дисплея, в верхней части по-прежнему находится камера FaceTime HD. Apple особо отмечает, что корпус на 100 % изготовлен из переработанного алюминиевого сплава.
Для аутентификации был добавлен сканер отпечатков пальцев Touch ID, расположившийся в верхнем правом углу клавиатуры. Сами клавиши получили тот же плоский дизайн «бабочка», что используется в MacBook Pro. Сенсорная панель обзавелась чувствительностью к давлению Force Touch и тактильным откликом.
Особый чип Apple T2 берёт на себя целый ряд задач по шифрованию данных, в том числе на SSD (ключи и отпечатки хранятся в модуле Secure Enclave), управлению компонентами, температурой, питанием, датчиком освещённости, включает сигнальный процессор камеры, аудиоконтроллер, видеокодер HEVC. Он всегда включён и отслеживает команду обращения к Siri.
Массив из трёх микрофонов призван обеспечить чёткое распознавание голоса. Встроенная акустика тоже была переработана, благодаря чему общая громкость повышена на 25 %, а звучание басов усилено вдвое.
MacBook Air комплектуется двухъядерным процессором 8-го поколения Intel Core i5 @1,6 ГГц (Turbo Boost - 3,6 ГГц) с графическим ускорителем Intel UHD Graphics 617, до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 @2133 МГц и на 60 % более быстрым SSD объёмом до 1,5 Тбайт. Компьютер отличается прежней 12-часовой автономностью в режиме веб-сёрфинга по сети Wi-Fi, а продолжительность воспроизведения видео из iTunes возросла до 13 часов.
Два порта Thunderbolt 3 объединяют питание, интерфейсы Thunderbolt, USB-C, HDMI, VGA, DisplayPort, позволяет подключать периферию, мониторы 5K и внешние видеокарты. Присутствует также 3,5-мм аудиогнездо. Картовода теперь нет. Беспроводная связь обеспечена модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Стоимость начальной модели с процессором Core i5, 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт SSD возросла на $200 и составляет $1199. Поставки в авторизированные сети магазинов начнутся 7 ноября. Ноутбук выпускается в золотом, серебристом и сером оттенках и работает под управлением macOS Mojave. Старый MacBook Air пока остаётся в продаже по прежней цене.
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