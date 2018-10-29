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Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей
12:48 29.10.2018 |
Компания Microsoft недавно представила Project xCloud - сервис для запуска консольных игр на смартфонах и планшетах.
Подобных сервисов анонсируется всё больше, но есть один нюанс - управление. Конечно, на рынке множество геймпадов с возможностью установить сверху смартфон, но, во-первых, планшет туда уже не влезет, а во-вторых, все лучше иметь фирменное устройство.
Вот такое и разрабатывает Microsoft. На снимках можно видеть прототип универсального модульного контроллера, который подойдёт и для консоли, и для мобильных устройств различных габаритов.
Стоит отметить, что конкретно эти прототипы достаточно старые. Если верить верить источнику, они были созданы ещё в 2014 году, но сейчас Microsoft на фоне успеха Nintendo Switch и в рамках создания сервиса Project xCloud якобы возобновила разработки.
Таким образом, примерно такого вида контроллер вскоре может появиться на рынке.
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