Apple закрыла полиции доступ к iPhone

Несколько месяцев назад компания Apple реализовала в мобильной операционной системе iOS функцию USB Restricted Mode, позволяющую защитить iPhone от инструментов наподобие GrayKey, применяемых правоохранительными органами для доступа к данным на устройстве. Однако экспертам не потребовалось много времени для того, чтобы обойти новую функцию принудительной блокировки.

С релизом финальной сборки iOS 12 правоохранители полностью утратили возможность доступа к данным на устройствах с помощью GrayKey, пишет издание Forbes. По словам источников, GrayKey больше не может получить коды доступа любого iPhone или iPad под управлением iOS 12 или более поздних версий. Возможности инструмента ограничены «частичным извлечением» информации, то есть GrayKey может всего лишь получать доступ к незашифрованным метаданным, таким как размер файла или структура папки.

В настоящее время неясно, внесла Apple изменения недавно или же новый механизм блокировки был реализован в версии iOS 12, выпущенной в сентябре нынешнего года. Также неизвестно, каким образом производителю удалось защитить устройства от GrayKey. По мнению экспертов, Apple могла усовершенствовать защиту ядра и установить более жесткие ограничения на установку конфигурационного профиля.