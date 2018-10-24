В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов

Антимонопольный регулятор Италии решил оштрафовать компании Apple и Samsung Electronics на €5 млн каждую после жалоб на то, что они использовали обновления программного обеспечения для замедления работы мобильных телефонов. Об этом сообщает Reuters.

Apple дополнительно оштрафована на €5 млн за то, что не предоставила потребителям четкую информацию о том, как поддерживать и заменять батареи для смартфонов.

В заявлении антимонопольного органа говорится, что некоторые обновления программного обеспечения Apple и Samsung "вызвали серьезные нарушения в работе устройств и значительно снизили производительность, тем самым ускоряя процесс их замены".

Регулятор отметил, что обе компании не предоставили потребителям адекватную информацию о воздействии нового программного обеспечения или "каких-либо средств для восстановления первоначальной функциональности устройств".