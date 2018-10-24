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Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
11:38 23.10.2018 |
Китайский производитель смартфонов Huawei Technologies заявил, что не будет продавать свои последние флагманские модели мобильных телефонов Mate 20 в США, сообщает South China Morning Post.
"Мы не планируем продавать смартфоны серии Mate 20 в США", - заявила компания во вторник.
Хотя смартфоны этой серии могут быть доступны в некоторых американских интернет-магазинах, Huawei призвала потребителей "внимательно изучить информацию о гарантии и сетевой совместимости перед покупкой".
Решение Huawei последовало за чередой неудач, которые компания испытала в крупнейшей экономике мира в этом году, включая трудности с запуском в США предыдущей серии Mate. Проблемы возникли, после того как Huawei обвинили в связях с китайским правительством на фоне ухудшения политических и торговых отношений между двумя странами.
Сообщалось, что вопросы безопасности побудили AT&T отказаться от сделки по распространению смартфонов Huawei перед запуском китайской фирмой смартфона Mate 10 Pro на выставке электроники CES-2018 в Лас-Вегасе в январе. Позже стало известно, что Verizon Communications также отказалась от планов по распространению смартфонов Huawei в США.
В мае Пентагон также приказал магазинам на военных базах США прекратить продажу телефонов Huawei и ZTE.
В конце августа Huawei обратилась в Федеральную торговую комиссию США (FTC), заявив, что правительство страны несправедливо ограничивает деловые возможности компании по соображениям национальной безопасности.
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