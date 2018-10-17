Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня на пресс-мероприятии в Лондоне свои новые флагманские смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro.





Смартфоны получили тройные основные камеры Leica с телефото, широкоугольным и ультраширокоугольным модулями разрешением 16, 12 и 8 Мп у младшей модели и 40, 20 и 8 Мп у старшей модели. Система искусственного интеллекта распознаёт более 100 сценариев и 5000 объектов, причём одновременно распознаются до 10 разных объектов на снимке и настройки оптимизируются независимо друг от друга. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Huawei Mate 20 оснащается плоским экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2244 х 1080 пикселей. Mate 20 Pro - диагональю 6,39 дюйма с изогнутыми кромками и разрешением 3120 х 1440.





В основу смартфонов легла 7-нанометровая однокристальная система Kirin 980. Это уже не первые смартфоны на рынке на базе 7-нанометровой SoC, их опередили iPhone XS и XS Max. Оперативная память имеет объём 6 ГБ, встроенный накопитель - 128 ГБ.

В смартфоне Mate 20 Pro дактилоскопический датчик встроен прямо под экран, а у Mate 20 он расположен на задней панели. Также Mate 20 Pro получил систему трёхмерного сканирования лиц Face ID со скоростью срабатывания 0,5 секунды.

Как подчёркивает Huawei, аккумуляторы ёмкостью 4000 и 4200 мА·ч, соответственно, обеспечивают рекордное время автономной работы, Mate 20 на 21% больше по сравнению с Mate 10, а Mate 20 Pro на 15% по сравнению с Mate 10 Pro.

Старший смартфон поддерживают фирменную технологию быстрой зарядки SuperCharge 2.0 мощностью 40 Вт, которая позволяет зарядить батарею на 70% за 30 минут. Также в модели Mate 20 Pro возможна беспроводная зарядка. Более того, он сможет заряжать беспроводным способом другие смартфоны и аксессуары. Ещё одно отличие Mate 20 Pro - смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP67.

На смену уже привычным картам формата microSD приходят новые nanoSD, ещё более компактные.

Появилась беспроводная технология Wireless Easy Projection. Простая технология Easy Projection была представлена в прошлом году как конкурент Samsung DeX. Она позволяет подключать смартфон к монитору и использовать его почти как компьютер. Теперь подключить смартфон можно будет беспроводным способом по Wi-Fi.





Смартфоны получили двойные стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. На них сразу установлена операционная система Android 9.0 Pie c фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro поступит в продажу в Европе по цене 1049 евро за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а Mate 20 - 799 евро за 4+128 ГБ и 849 евро за 6+128 ГБ. Продажи начнутся 26 октября.