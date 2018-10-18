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Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%
14:21 18.10.2018 |
В сентябре количество атак с целью скрытого майнинга на устройства Apple с браузером Safari увеличилось на 400% по сравнению с августом. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Check Point.
Исследователи отметили, что чаще всего злоумышленники использовали браузерный скрипт Coinhive. В рейтинге Check Point под названием Global Threat Index (GTI) вредоносная программа занимает первую строчку по популярности с декабря 2017 года.
Вторую и третью строчку рейтинга занимает троян Dorkbot и криптомайнер Cryptoloot. Последний использует процессор жертвы или мощность GPU для добавления транзакций в блокчейн и выпуска новой криптовалюты.
«Скрытый майнинг остается главной угрозой для организаций во всем мире», - отметили эксперты Check Point.
Ранее ForkLog сообщал, что согласно отчету Check Point, в феврале от скрытых майнеров пострадали 42% мировых компаний.
В сентябре специалисты аналитического портала McAfee Labs обнаружили, что количество криптоджекинг-атак во втором квартале 2018 года выросло на 86%.
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