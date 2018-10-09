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В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики
10:52 09.10.2018 |
Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку Apple, в которой описано изобретение в области сенсорного ввода с помощью пера. Возможно, оно найдет применение в устройстве Apple Pencil следующего поколения. Изобретатели предлагают встроить в перо активные ультразвуковые датчики. Предполагается, что это повысит точность распознавания положения и движения пера.
Кроме того, датчики могут распознавать прикосновения руки. В заявке нет подробного описания, но можно предположить, что эта возможность пригодится, опять-таки для более точного ввода с учетом хвата или для доступа к определенным функциям.
Повышая точность распознавания движений и учитывая дополнительные факторы, помимо учитываемого сейчас угла наклона и силы давления, можно обеспечить пользователю более естественное ощущение, максимально напоминающее работу с бумагой и ручкой.
Заявка была подана в первом квартале.
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