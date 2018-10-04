Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально

Компания LG официально анонсировала флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами, хотя стоит отметить, что еще весной на рынке появился первый подобный смартфон в лице Huawei P20 Pro.





В основной камере LG V40 ThinQ установлено три модуля. Основной имеет разрешение 12 Мп, он получил объектив с углом обзора 78° и диафрагмой F/1,5, а также системой оптической стабилизации. 16-мегапиксельная широкоугольная камера имеет диафрагму F/1,7 и угол обзора 107°. Также есть 12-мегапиксельная камера с телефото объективом для двукратного зума.

В камере активно используется система искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать людей и сцены. Также есть встроенная поддержка Google Lens и отдельная кнопка для запуса голосового помощника Google Аssistant. Во фронтальная камере установлены датчики изображения разрешением 8 и 5 Мп.

В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Емкость флэш-памяти составляет 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3300 мА•ч. Диагональ дисплея OLED составляет 6,4 дюйма, он поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10.

Есть разъем 3,5 мм, 32-битный ЦАП, поддержка DTS:X 3D Surround Sound, динамик Boombox, беспроводная зарядка Qi, а также соответствие степени защиты IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, в качестве операционной системы выступает Android Oreo.

Цена составляет 900 долларов, в продажу новинка поступит 18 октября.