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Компания Huawei официально представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro
16:11 28.03.2018 |
Новинки получили качественные камеры, что подтверждается очень высокими позициями в рейтинге DxOMark. По сути, P20 Pro со своими 109 баллами возглавил рейтинг, на ступень ниже со 102 баллами расположился P20. При этом обе новинки обошли и предыдущего рекордсмена, Samsung Galaxy S9+ (у него только 99 баллов), и представленный сегодня флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S (97 баллов).
Основная камера младшей из двух моделей, P20, сочетает в себе монохромный (20 Мп, формата 1/2,78 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,6) и RGB (12 Мп, формата 1/2,3 дюйма с пикселями размером 1,55 мкм и объективом с диафрагмой F/1,6) модули. Система автоматической фокусировки включает и гибридную систему (фазовый и контрастный), и лазерный помощник, и анализатор глубины сцены.
В камере реализован помощник AI, предусмотрены различные режимы съемки и эффекты, есть возможность применения двукратного зума без потери качества, а также режим записи замедленного видео разрешением 1280 х 720 пикселей с кадровой частотой 960 к/с.
Фронтальная камера укомплектована датчиком изображения разрешением 24 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0. Она тоже умеет красиво размывать фон и экспериментировать с эффектами освещения, но и поддерживает разблокировку по лицу.
Huawei P20 оснащен экраном диагональю 5,8 дюйма с матрицей PenTile RGBW - аналогичная используется в модели Mate 10. Разрешение дисплея составляет 2244 х 1080 пикселей. Под экраном установлен дактилоскопический датчик always-on, выполняющий также функции управления интерфейсом ОС.
В основе аппаратной платформы смартфона лежит однокристальная система Kirin 970 с восьмиядерным CPU (четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ARM Cortex-A53) и GPU Mali-G72 MP12. Процессор соединен с 4 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной флэш-памяти составляет 64 ГБ. Лоток для карточек, к сожалению, гибридный, так что придется выбирать между второй SIM и microSD.
С точки зрения материалов отдели Huawei P20 отдалился от предшественников P9 и P10 и стал похож на большинство современных флагманов с металлической рамкой и стеклянными панелями между ней. Заявлена и защита от пыли и влаги, но не максимальная - степени IP53.
Габариты и масса устройства составляют 149,1 x 70,8 x 7,7 мм и 165 граммов. Емкость аккумуляторной батареи - 3400 мА·ч. Интересно, что наряду с портом USB-C в устройстве присутствует и стандартный разъем для подключения наушников.
P20 Pro построен на той же SoC, что и P20, но объем оперативный памяти больше - 6 ГБ, а минимальный объем флэш-памяти составил 128 ГБ. Фронтальная камера этой модели ничем не отличается от фронтальной камеры P20, а вот основная собрана из трех модулей. Монохромный ничем не отличается от аналога в P20. Модуль RGB сочетает в себе датчик изображения разрешением 40 Мп формата 1/1,7 дюйма, объектив с максимальной диафрагмой F/1,8 и оптическую систему стабилизации. Третий модуль тоже RGB, он характеризуется датчиком разрешением 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,4.
Система автоматической фокусировки точно такая же, как и в P20, но вспышка на основе двух светодиодов дополнена датчиком цветовой температуры. Камера позволяет делать снимки с трехкратным оптическим зумом и пятикратным гибридным. Возможности по записи видео соответствуют возможностям младшей модели.
Huawei P20 Pro получил защищенное исполнение (степень защиты - IP67), аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч и дисплей AMOLED диагональю 6,1 дюйма разрешением 2244 х 1080 пикселей. Габариты и масса этой модели - 155 x 73,9 x 7,8 мм и 180 граммов.
Обе новинки работают под управлением ОС Android 8.1 с интерфейсом EMUI 8.1. Смартфоны уже доступны для приобретения: Huawei P20 оценен в 650 евро, модель P20 Pro закономерно дороже - 900 евро.
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