Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку

Концерн Volkswagen AG и компания Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создана крупнейшая в автомобильной индустрии цифровая экосистема. Глобальная облачная платформа Volkswagen Automotive Cloud позволит концерну в ближайшем будущем выступить в качестве поставщика информационных услуг.

Начиная с 2020 года пять миллионов автомобилей с логотипом Volkswagen ежегодно будут становиться частью облачной платформы и экосистемы Volkswagen We. С ее помощью компания будет предоставлять новые онлайн-услуги, осуществлять сбор и анализ данных о состоянии автомобиля, а также разрабатывать уникальные интегрированные решения. Например, это могут быть приложения для стриминга медиа, подключения к системам умного дома, обновления встроенного ПО «по воздуху».

В рамках партнерского соглашения Volkswagen откроет новый офис недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, США. В планах - увеличить штат сотрудников до 300 человек. С наймом персонала, а также консалтингом будет помогать Microsoft. Помимо этого, технологическая компания предоставит специалистам Volkswagen доступ к собственной базе знаний об облачных технологиях.

Ранее стало известно, что с 2021 года все медийные комплексы в автомобилях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi будут работать под управлением операционной системы Android. В рамках соглашения с Google компания объединит онлайн-сервисы в единую платформу - Alliance Intelligent Cloud и получит доступ к экосистеме Android.