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Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
09:32 26.09.2018 |
Американский производитель полупроводников Qualcomm Inc. обвинил Apple Inc. в незаконной передаче информации о технологиях компании, представляющей собой коммерческую тайну, ее конкуренту - Intel Corp.
В судебном иске, направленном Qualcomm в Верховный суд Калифорнии во вторник, отмечается, что инженеры Apple использовали программное обеспечение Qualcomm и ее конфиденциальные файлы, чтобы помочь инженерам Intel в разработке модемных чипов для iPhone.
Qualcomm, которая требует от Apple возмещения ущерба, не представила фактов в поддержку своих обвинений, пишет газета The Wall Street Journal. Компания требует рассмотрения дела судом присяжных и обещает представить доказательства, основанные на имеющихся в ее распоряжении данных.
Давние партнеры Qualcomm и Apple уже несколько лет ведут судебные тяжбы, обвиняя друг друга в краже патентов. Новые обвинения, предъявленные Qualcomm, лишь усиливают напряженность между двумя компаниями, снижая вероятность скорого урегулирования ими споров.
Акции Qualcomm на торгах в Нью-Йорке во вторник теряют в цене 0,3%, бумаги Apple подорожали на 0,8%.
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