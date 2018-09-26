Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel

Американский производитель полупроводников Qualcomm Inc. обвинил Apple Inc. в незаконной передаче информации о технологиях компании, представляющей собой коммерческую тайну, ее конкуренту - Intel Corp.

В судебном иске, направленном Qualcomm в Верховный суд Калифорнии во вторник, отмечается, что инженеры Apple использовали программное обеспечение Qualcomm и ее конфиденциальные файлы, чтобы помочь инженерам Intel в разработке модемных чипов для iPhone.

Qualcomm, которая требует от Apple возмещения ущерба, не представила фактов в поддержку своих обвинений, пишет газета The Wall Street Journal. Компания требует рассмотрения дела судом присяжных и обещает представить доказательства, основанные на имеющихся в ее распоряжении данных.

Давние партнеры Qualcomm и Apple уже несколько лет ведут судебные тяжбы, обвиняя друг друга в краже патентов. Новые обвинения, предъявленные Qualcomm, лишь усиливают напряженность между двумя компаниями, снижая вероятность скорого урегулирования ими споров.

Акции Qualcomm на торгах в Нью-Йорке во вторник теряют в цене 0,3%, бумаги Apple подорожали на 0,8%.

