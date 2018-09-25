Shazam скоро перестанет показывать рекламу

Компания Apple объявила о покупке компании Shazam, известной по одноименному приложению для распознавания музыки еще в декабре 2017 года, но лишь в начале этого месяца покупку одобрила Еврокомиссия, а вчера на сайте Apple было опубликовано сообщение о завершении сделки.

Сервис Shazam может идентифицировать песни «на слух». Кроме того, он служит для поиска музыки и видео. Интересно, что приложение Shazam было одним из первых в магазине App Store. Оно очень популярно - из каталога App Store его загрузили более 1 млрд раз.

Сейчас Shazam показывает рекламу, но компания Apple уже пообещала, что скоро приложение станет полностью бесплатным для всех пользователей.